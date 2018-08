Starters met een studieschuld zijn kansloos op de huizenmarkt

Dat blijkt uit een inventarisatie van studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (Iso) onder de vijf grootste hypotheekverstrekkers van Nederland. “Lenen in het sociale leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning”, stelt Iso-voorzitter Tom van den Brink.

Weliswaar zijn de regels bij het krijgen van een hypotheek versoepeld sinds de invoering van het sociaal leenstelsel, maar volgens het Iso hebben studenten er nog niet veel voordeel bij. Bij een bruto-jaarinkomen van 40.000 euro en een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro wordt de maximaal af te sluiten hypotheek verlaagd met zo'n 25.000 (nieuwe stelsel) tot 40.000 euro (oude stelsel).

Hierdoor kunnen starters volgens ABN Amro in veel gevallen geen huis kopen. Daarnaast kan een studieschuld ondanks het extra aflossen van de schuld nog tientallen jaren meespelen bij het afsluiten van een hypotheek. Naast ABN Amro, bekeek de studentenorganisatie ook de situatie bij de Rabobank, ING, Aegon en Florius.

Voorlichting

In 2015 is het oude stelsel van studiefinanciering afgeschaft. De basisbeurs, die een gift van de overheid was, werd vervangen door een lening. De vereniging van makelaars VBO sprak zich in 2017 ook al negatief uit over gevolgen van deze verandering. De studentenorganisatie zegt regelmatig bezorgde vragen te krijgen van studenten over de kwestie.

Het Iso pleit voor betere en voorlichting door het Duo, de overheidsorganisatie waarbij studenten lenen. Ook pleit de studentenorganisatie voor maatwerk bij het aanvragen van een hypotheek. Op dit moment kijkt de hypotheekverstrekker niet naar het schuldbedrag dat nog openstaat, maar naar de theoretische maandlast die is afgeleid van de oorspronkelijke studieschuld. Van den Brink: “Duizenden euro’s aan studieschuld aflossen loont niet. De hypotheekverstrekkers moeten kijken naar de actuele schuld, niet naar de oorspronkelijke schuld.”