Starter laat veilige hypotheek vaker links liggen

"Ik vind het een forse vraag van mezelf", zegt een voorzichtige directeur Arjen Gielen van het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). Toch zal hij vanmiddag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer voorstellen het koopstarters iets gemakkelijker te maken. De zogeheten Nationale Hypotheek Garantie moet worden meegefinancierd in de hypotheek, vindt hij. "Nu zien starters daar steeds vaker van af. Dat vinden wij een problematische ontwikkeling, want ze lenen wel het maximale hypotheekbedrag."

Morrelen aan de hypotheekregels valt niet goed bij de waakhonden van de koopmarkt, weet Gielen. Budgetvoorlichter Nibud ziet er niks in. De Nederlandsche Bank scherpt de regels het liefst nog verder aan. En toezichthouder Autoriteit Financiële Markten houdt de Nederlandse hypotheekschuld het liefst zo laag mogelijk. Allemaal om te voorkomen dat kopers bij de volgende crisis weer het water aan de lippen staat.

Terecht, vindt Gielen. Maar wat hem zorgen baart is dat starters door de huidige regels vaker afzien van een veilige hypotheekvorm. Lag het percentage starters met zo'n hypotheekvorm in 2014 nog op 72 procent, per 1 september was dat inmiddels 53 procent.

Garantieregeling De meest gangbare veiligstelling van een hypotheek is de Nationale Hypotheek Garantie, waar WEW beleidsmaker en uitvoerder van is. Komt een koper plots in financiële problemen, dan helpt deze hypotheekvorm hem om in zijn woning te blijven wonen. Is zijn huis bij verkoop minder waard, dan kan het WEW de restschuld kwijtschelden. Extra kosten voor de notaris, de makelaar, de bouwkundige keuring, de hy­po­theek­ad­vi­seur, de taxateur en de over­drachts­be­las­ting zijn voor eigen rekening Dat uitgerekend de kapitaalarme starter bij de aankoop van zijn eerste woning zo'n veilige hypotheek vaker links laat liggen, komt doordat hij sinds een paar jaar niet veel meer kan lenen dan de waarde van zijn huis. Extra kosten voor de notaris, de makelaar, de bouwkundige keuring, de hypotheekadviseur, de taxateur en de overdrachtsbelasting zijn voor eigen rekening. Een totaalbedrag van soms wel 15.000 euro. Als een starter dan 1000 tot 2000 euro kan beknibbelen op de premie voor de NHG-hypotheek, dan is de keus snel gemaakt. Gielen: "Als starters het volledige bedrag gaan lenen, maar geen veilige hypotheek afsluiten, dan zijn we verkeerd bezig." Een maximale lening zorgt voor torenhoge maandlasten. Het voorstel van WEW: geef starters de mogelijkheid om de kosten voor een veiligheidsgarantie mee te financieren in de hypotheek. "Dat hoeft niet per se de NHG-garantie te zijn. Als het maar een garantie is." Het WEW ziet ook vaker dat met name jonge kopers een persoonlijke lening afsluiten om alle extra kosten bij het kopen van een huis te kunnen dekken. Dan ook maar de kosten voor de notaris en dergelijke mee laten financieren? Daar gaan we niet over, antwoordt Gielen. Maar een voorstander lijkt hij niet.

Leennormen versoepelen Dat hij vraagt de veiligheidsgarantie mee te financieren vindt de directeur al heel wat. "We hebben de regels tijdens de crisis niet voor niets aangescherpt. We moeten gewoon meer sparen om een huis te kunnen kopen. Dat zijn we in Nederland niet gewoon." Hij voelt mee met de starters, ziet de belemmeringen op de markt, maar weet uit ervaring ook dat het nog verder versoepelen van de leennormen niet de oplossing is. 'We hebben de regels tijdens de crisis niet voor niets aangescherpt. We moeten gewoon meer sparen om een huis te kunnen kopen.' "De economie mag dan aantrekken, maar wij zien nog steeds de effecten van de crisis. Veel mensen hebben een restschuldprobleem. Voor de crisis scholden we bij gemiddeld 180 mensen per jaar de restschuld kwijt. Nu zijn dat er zo'n 100 per maand." Was het totaal aan kwijtgescholden restschuldbedrag voor de crisis 22 miljoen euro, afgelopen jaar lag het op 61 miljoen euro. Een generieke versoepeling zorgt er niet voor dat dat probleem kleiner wordt, verwacht het Waarborgfonds. Dus zoekt het fonds samen met marktpartijen meer oplossingen voor starters. Concrete hulpmiddelen zijn er nog niet. Maar de samenwerking met geldverstrekkers resulteerde eerder al in meer hypotheekmogelijkheden voor zelfstandige ondernemers.

