Standje voor kabinet om afschaffen referendum

Een meerderheid van de Tweede Kamer haalde donderdag een streep door het raadgevend referendum. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kregen alleen steun van oppositiepartij SGP. Die steun ging wel gepaard met een standje voor D66-minister van binnenlandse zaken Kajsa Ollongren. Volgens SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is de manier waarop zij het raadgevend referendum afschaft staatskundig niet zuiver.

“Wij stemmen voor de intrekking, want we zien niets in een raadgevend referendum”, stelde Bisschop. “We hadden het beter kunnen vermijden. Maar ook slechte wetgeving moet je op staatsrechtelijke juiste wijze beeindigen.” De SGP was kritisch over de intrekking met terugwerkende kracht. Daardoor is er, zodra ook de Eerste Kamer instemt, geen referendum mogelijk over de wetsvoorstellen die pakweg de afgelopen drie maanden van kracht zijn geworden. Ook de intrekking van het referendum zelf is niet ‘referendabel’. De kritiek van SGP, meestal een bondgenoot van het kabinet, is uitzonderlijk. Ook de steun die de partij gaf aan de oppositie, die met man en macht probeerde de afschaffing bij te sturen, is bijzonder.

50-Plus kreeg bijval van de voltallige oppositie voor een motie die het kabinet vroeg het wetgevingsproces over te doen, omdat dat ‘onzorgvuldig’ zou zijn doorlopen. De SGP zelf vroeg tevergeefs om een overgangsregeling, die nog referenda mogelijk moest maken over wetten die de afgelopen tijd zijn aangenomen. En tot slot schaarde de oppositie zich achter het voorstel van GroenLinks, om een referendum mogelijk te maken over de afschaffing van het referendum. Volgens GroenLinks gaf het kabinet geen ‘overtuigende inhoudelijke motivatie’ waarom zo’n referendum niet gehouden kan worden.

Ollongren en premier Mark Rutte stelden dat zo’n ‘referendum over het referendum’ onlogisch zou zijn en een ‘Droste-effect’ zou opleveren. Ollongren zei in het debat vorige week dat bij de invoering van het raadgevend referendum expliciet is vastgelegd dat latere wetten van een referendum kunnen worden uitgesloten.

De oppositievoorstellen sneuvelden op de krappe meerderheid van de coalitie in de Kamer. Daarmee kwam een einde aan een met name voor ‘referendumpartij’ D66 pijnlijk debat. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over de kwestie. Dat gebeurt waarschijnlijk in april.

