Stam en Tevreden hopen te stunten op Wembley

Het gaat om geld. Veel geld. 'The 170 million pound game' wordt de play-off finale op Wembley van vanmiddag genoemd. Daarmee wordt het minimale bedrag aangeduid dat een club die promoveert naar de Premier League aan extra inkomsten mag verwachten.

Maar het gaat bij de club niet alleen om het geld, het voetbal lééft weer in Reading. Nadat Fulham twee weken geleden met 1-0 was verslagen en de club zich had geplaatst voor de 'Wedstrijd van het Jaar' op Wembley, bestormden honderden supporters het veld. Daar was manager Jaap Stam met zijn technische staf net aan een rondedansje begonnen. Reading FC, de club met een van de laagste begrotingen in de Championship, is nog één zege verwijderd van een plek in de Premier League. En dat had geen supporter begin dit seizoen durven dromen.

Trots als een pauw

'Dit was erg slecht voor mijn hart', zei multimiljonair John Madejski even later in de bestuurskamer. De 76-jarige ex-clubeigenaar en naamgever van het stadion, liep zo trots als een pauw door zijn voormalige domein, waar technisch directeur Brian Tevreden door Jimmy Floyd Hasselbaink en Harry Redknapp - aanwezig als gasten van het bestuur - op de schouders werd geslagen.

Brian Tevreden glundert. 'Dit is zó mooi, ik geloof het nog niet', zegt hij. De voormalig jeugdtrainer van Ajax kreeg bij de Engelse club uit Berkshire een kans als technisch directeur, kort voordat Reading vorig seizoen als zeventiende finishte in de Championship. 'Ik heb een plan opgesteld waarbij het uitgangspunt was dat door de hele club heen dezelfde speelstijl gehanteerd zou worden', zegt Tevreden (35). 'Ik heb de scouting in beeld gebracht, want we moesten spelers bij die speelstijl zoeken. En het is gelukt om met Jaap Stam een grote naam naar de club te halen, wiens visie aansloot op die van mij.' In het kielzog van Stam kwamen Andries Ulderink en Saïd Bakkati mee als assistenten.

Voor nog geen drie miljoen pond trok Reading elf nieuwe spelers aan, onder wie de Nederlanders Joey van den Bergh (SC Heerenveen), Roy Beerens (Hertha BSC) en Danzell Gravenberch (FC Dordrecht). 'Het zou al knap zijn als we bij de eerste tien eindigen', riep Jaap Stam, en hij bleef dat het hele seizoen herhalen.

Maar met een van de laagste begrotingen (zo'n dertig miljoen pond, bijna 35 miljoen euro) eindigde Reading in de competitie als derde, achter de directe promovendi Newcastle United en Brighton, waardoor de play-offs wachtten. Daarin werd Fulham in een zinderend gevecht aan de kant geschoven (1-1 uit, 1-0 in het Madejski Stadium) en vandaag gaat de tocht naar Wembley, waar rond de 70.000 toeschouwers worden verwacht.

Reading degradeerde in 2013 uit de Premier League, nadat het daar slechts één seizoen had mogen vertoeven. Het jaar ervoor had John Madejski de club verkocht. Sindsdien is Reading in handen geweest van Russische en Thaise miljonairs en sinds kort zwaait een Chinees consortium er de scepter. In de media gaat het veel over de 170 miljoen pond die Reading of Huddersfield Town bij promotie tegemoet mag zien. 'Maar bij ons leeft dat een stuk minder', zegt Jaap Stam. 'Wij zijn vooral met die wedstrijd bezig, en niet zozeer met al dat geld.'