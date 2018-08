Stakingsgolf treft vluchten Ryanair

Zeker vierhonderd gecancelde vluchten en duizenden gedupeerde reizigers. Zo ziet vrijdag 10 augustus eruit voor de Ierse budgetmaatschappij Ryanair nu Ierse, Zweedse, Belgische en Duitse pilotenvakbonden een 24-uursstaking hebben aangekondigd. Ook de Nederlandse bond, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), besloot gisteravond aan de staking deel te nemen. Daardoor is de maatschappij genoodzaakt nog meer vluchten te schrappen.

Ryanair probeert daar vanmiddag via een kort geding een stokje voor te steken. De gang naar de rechter komt waarschijnlijk voort uit de late stakingsaankondiging van de Duitse bond Vereinigung Cockpit. Die liet pas gisterochtend weten dat haar leden het werk neerleggen. Het dwong Ryanair nog eens 250 vluchten te schrappen, bovenop de 150 die al gecanceld waren.

'Volstrekt onnodig', noemt de Ierse vliegmaatschappij de staking. De bonden ageren tegen beroerde arbeidsomstandigheden, maar die zijn helemaal zo slecht nog niet, schrijft marketingmanager Kenny Jacobs in een persbericht. 'Uitstekend', noemt hij ze zelfs. Want, zegt Jacobs, het salaris van piloten bij Norwegian en Eurowings ligt 20 tot 30 procent lager.

Niet gereageerd

Extra spijtig noemt Jacobs het dan ook dat de Duitse bond het tot een staking heeft laten komen. "Afgelopen vrijdag hebben we een nieuw cao-voorstel voorgelegd en dinsdag heeft Vereinigung Cockpit een uitnodiging tot gesprek van ons ontvangen. Daar hebben ze niet op gereageerd."

Maar onderhandelen doen de Duitsers al sinds 30 juli niet meer met de Ierse werkgever. Waar Vereinigung Cockpit blijft aandringen op een hoger salaris voor hun leden, blijft Ryanair volhouden dat hogere personeelskosten er simpelweg niet in zitten, zegt vakbondsvoorzitter Martin Locher. Onderhandelingsruimte is er nooit geweest, meent Locher. "De enige die verantwoordelijk is voor deze escalatie is Ryanair zelf."

De strakke roosters, karige salarissen en krappe rusttijden zorgen er al lang voor dat Ryanair onder vuur ligt bij veel Europese vakbonden. Lang slaagden de bonden er niet in om het Ierse bedrijf, vaak wars van nationale arbeidsregels, aan de onderhandelingstafel te krijgen. Maar ook nu Ryanair de vakbonden wel erkent, lopen de onderhandelingen niet van een leien dakje, zegt de Nederlandse bond VNV.

Het Nederlandse arbeidsrecht passen de Ieren niet toe, loondoorbetaling bij ziekte is een heet hangijzer en ook schijnzelfstandigheid moet een halt toegeroepen worden. Allemaal redenen om morgen mee te doen met de inmiddels vijfde staking dit jaar. De VNV laat echter alle opties open. "Staken doet een piloot niet voor zijn plezier. Passagiers laten we niet graag in de steek", aldus Joost van Doesburg van de VNV.