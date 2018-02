Stakingen raken de Duitse auto-industrie in het hart

Al sinds woensdag zijn er zulke acties bij de belangrijkste industrietak van Duitsland. Het gaat nog steeds om waarschuwingsstakingen, aldus vakbond IG Metall, de grootste vakbond van Duitsland. Maar het is grof geschut vergeleken bij de stakingen van een paar uur die de vakbond eerder organiseerde om druk te zetten op de onderhandelingen over een nieuwe cao in de branche.

Eind vorige week liepen die onderhandelingen stuk. Breekpunt was de meest controversiële eis van IG Metall: het recht om tijdelijk, tot maximaal twee jaar, de werkweek tot 28 uur te verkorten, om bijvoorbeeld familieleden of kinderen te verzorgen. Voor de minder gewerkte uren moeten werknemers financieel worden gecompenseerd, eist de vakbond.

Een nieuw wapen voor IG Metall De werkgevers slikten dat niet. Ze dreigen nu met rechtszaken: ze willen schadevergoeding voor het verlies dat ze door de stakingen lijden. Een eerste zaak loopt al in Saksen, daarna volgen de andere deelstaten waar gestaakt wordt, waarschuwen de bedrijven. Ze stellen dat de acties onrechtmatig zijn vanwege die eis voor een looncompensatie voor werknemers die tijdelijk minder willen werken. De werkgevers kwamen de vakbond wel tegemoet in hun looneis: ze bieden 7 procent meer loon over 27 maanden - de vakbond had 6 procent over 12 maanden geëist. Maar IG Metall wil de 28-urige werkweek met de financiële vergoeding niet opgeven. Het spier­bal­len­rol­len moet de veranderde machts­ver­hou­din­gen in de branche laten zien. Heerste er vroeger werkloosheid, nu kampen bedrijven met een tekort aan kundige arbeiders En dus riep de vakbond zijn leden op tot 24-uursstakingen, een wapen dat de vakbond nog niet eerder inzette. Het spierballenrollen moet de veranderde machtsverhoudingen in de branche laten zien. Heerste daar vroeger veel werkloosheid, nu zijn de rollen omgedraaid. Bedrijven kampen juist met een tekort aan kundige arbeiders.