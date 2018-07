Staking in het streekvervoer gaat door, maar de meeste spitsbussen gaan weer rijden

Chauffeurs eisen een loons­verhoging van 3,5 procent, minder werkdruk en meer (plas)pauzes. De busmaatschappijen noemen die ­eisen onhaalbaar en onbetaalbaar. De chauffeurs gaan nu over op een ‘publieksvriendelijke’ staking.

Lees verder na de advertentie

“We willen niet dat mensen er al te veel last van hebben, daarom rijden de chauffeurs doordeweeks in de ochtenden tussen zes en tien en in de middag- en avondspits tussen drie en zeven”, zegt Paula Verhoef, onderhandelaar streekvervoer namens vakbond FNV. Chauffeurs van vakbond CNV rijden eveneens niet buiten de spitsuren, laat een woordvoerder van de bond weten.

Als de partijen niet eerder tot een ­akkoord komen, zullen de bussen in ieder geval tot 9 juli grotendeels in de remise blijven.

De bonden adviseren reizigers om ov-websites als ‘9292’ en de sites van streekvervoerders in de gaten te houden voor actuele informatie over het al dan niet rijden van bussen. Zo’n 15 tot 20 procent van de chauffeurs in het streekvervoer staakt niet.

Steekspel De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) is vanzelf­sprekend ongelukkig met het voortduren van de staking: “Het publiek wordt hier gek van”, zei VWOV-voorzitter Fred Kagie tegen het ANP. “Wij begrijpen hier niets van. Het is nu echt volstrekt onduidelijk waar de reiziger aan toe is.’’ Het steekspel lijkt nog lang niet ten einde. Zo zou de VWOV van plan zijn om de schade van de ‘publieksvriendelijke’ acties te verhalen op de stakende werknemers door de uren dat zijn wel werken toch niet uit te betalen, stelt de FNV. Als de VWOV dit dreigement niet terugneemt, wil de FNV hier via een kort geding een stokje voor steken. De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. Als de partijen niet eerder tot een ­akkoord komen, zullen de bussen in ieder geval tot 9 juli grotendeels in de remise blijven.