Stakende leraren: het kon er nog wel bij, tot het genoeg was

Leraar Bert Ligtenberg (49) van de Constantijnschool in Rijssen hoor je niet snel klagen, maar nu is het hem echt te gortig. “Ik heb een contract voor veertig uur in de week, maar ik werk er vaak wel vijftig.” Er volgt een lange opsomming van taken. “Laatst deed ik met mijn leerlingen mee met een viswedstrijd. Heel leuk, maar wel allemaal op zaterdag in mijn vrije tijd. En hoe vaak zit ik wel niet ’s avonds nog aan het werk?”

Voetje voor voetje schuifelt de bus waarin hij met zijn collega’s zit door Den Haag. In een lange stoet tuffen honderden speciaal ingezette bussen met juffen en meesters uit heel Nederland richting Zuiderpark. Daar demonstreerden gisteren leraren voor minder werkdruk en meer salaris. De vakbonden legden nogmaals uit hoe zwaar het werk is, terwijl cabaretier Dolf Jansen lichtvoetig het programma aan elkaar praatte en de leraren meezongen met de band Dieptriest en zangeres Imca Marina.

Soms stuur ik de kinderen het lokaal uit, zo beroerd is de lucht Leraar Bert Ligtenberg

De Rijssense leraren weten dat nog niet tijdens hun reis die ruim twee uur zal duren. In de touringcar is de sfeer na al dat spitsrijden eerder jolig dan strijdvaardig. Zakken drop en winegums gaan rond, er klinkt veel gelach. Het lijkt wel een schoolreisje, toch is het deze vier juffen en zes meesters uit Overijssel ernst.

© ANP

“Soms voel ik mij meer een maatschappelijk werkster dan een juf”, zegt Corinne Voortman (27). Strijdvaardig slaat ze haar benen over elkaar. In haar klas, groep zes, duiken steeds vaker kinderen op met moeilijk gedrag. Herkenbaar, knikt de rest van de groep in telkens remmende bus.

En dan is er nog alle administratie, voegt Elisabeth Schaap (40) toe. “Alles houden we bij van de kinderen. Allemaal tijd die ik niet kan besteden aan lesgeven.” En praat de leraren ook niet van de propvolle klassen. Dikwijls zitten er meer dan dertig kinderen hutjemutje op elkaar. Ligtenberg: “Soms stuur ik de kinderen het lokaal uit, zo beroerd is de lucht.”

Terwijl de bus voorzichtig verder kruipt in de Haagse verkeersopstopping vertelt schooldirecteur Gertjan van Dijk (63) hoe hij de werklast toe zag nemen. Toen hij lang geleden meteen na militaire dienst het onderwijs inrolde, legde hij zijn verhaal op één manier uit. “Vroeger vertelde ik alles gewoon frontaal voor de klas, tegenwoordig hebben we oog voor de capaciteiten van elk uniek kind. Heel goed, echt, maar dat vraagt ook veel meer van het onderwijzend personeel.” Ligtenberg: “Ik bereid mijn lessen in groep 8 op vier, vijf niveaus voor. Ik heb kinderen die nog moeite hebben met tafels, terwijl anderen straks naar het gymnasium gaan.”

Dat de leraren niet eerder de straat op zijn gegaan, komt door hun gedrevenheid, zeggen ze. “Het is voor de kinderen, het kan er nog wel bij, is vaak de redenering”, zegt Voortman. Dan is de bus eindelijk op de plaats van bestemming. Snel verdwijnt het zestal uit Rijssen tussen de duizenden mannen en vrouwen die al op het grasveld staan, juichend en roepend met de handen in de lucht.

