Stakende gevangenisbewakers ontzien hun klanten

Het personeel van de gevangenis in Alphen aan den Rijn hield vandaag acties binnen en buiten poort om aandacht te vragen voor de werkdruk en hun looneisen. Ondanks het bod dat minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken vlak voor het weekend presenteerde - 7 procent stijging in drie jaar voor rijksambtenaren - legden circa tachtig medewerkers van de penitentiaire inrichting het werk tijdelijk neer. Om de spanning niet te laten oplopen werden hun klanten, de gedetineerden, zoveel mogelijk ontzien.

“Bij rijksambtenaren denken mensen al snel aan de mannen en vrouwen in Den Haag met aktetas en laptop die in schaal 11 of 12 lekker verdienen”, vertelt FNV-onderhandelaar Marco Ouwehand. “Maar dat zijn er niet veel. Driekwart van de 118.000 rijksambtenaren werken in de uitvoering, zoals bij de douane, de belastingdienst, de waterschappen of in gevangenissen. Hun salaris is modaal of net daaronder.”

Het steekt de vakbond dat het kabinet andere werkgevers oproept om hogere lonen te gaan betalen, maar zelf niet thuis geeft

Agressie Zoals van de bewakers van de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn. Daar staakten de ‘ambtenaren’ vandaag tussen 10 en 14 uur. Vooraf was aangekondigd dat de celdeuren dicht zouden blijven en de activiteiten voor de gevangenen niet door zouden gaan. Maar de gedetineerden zijn niet gedupeerd. “Deze werknemers moeten daarna ook weer met hun klanten verder", zegt Ouwehand. Ook ging de bezoekregeling door en konden advocaten hun werk doen. Vooraf was met de gevangenisdirectie overlegd hoeveel bewaarders hun werk konden neerleggen. Buiten kwamen 140 werknemers samen om te protesteren. Deze actie was al afgekondigd voordat minister Ollongren met haar loonbod kwam. “Maar haar loonbod ligt ver onder onze eis”, reageert Ouwehand. Zoals een van de werknemers zegt: “Bewaarders hebben lichamelijk en geestelijk zwaar werk en worden tijdens het werk met regelmaat geconfronteerd met agressie. Een redelijke loonsverhoging is dan toch niet te veel gevraagd?” De cao voor rijksambtenaren was eind 2017 afgelopen. De onderhandelingen liepen in februari dit jaar na twee maanden overleg spaak. De vakbonden eisen 3,5 procent loonsverhoging, maar minister Ollongren liet weten daar geen geld voor te hebben. Dat vindt FNV maar raar. “Het kabinet heeft een begrotingsoverschot van 8 miljard euro. Het argument dat er geen geld is voor een loonsverhoging en een cao, slaat dus nergens op.” Begin april was het geduld bij de vakbonden op. Ze kondigden acties aan als Ollongren niet heel snel met een goed loonbod zou komen. Er volgde een ultimatum dat op 14 mei verliep. Het steekt de vakbond dat het kabinet andere werkgevers oproept om hogere lonen te gaan betalen, maar zelf niet thuis geeft. “De rijksambtenaren moeten altijd maar 'het goede voorbeeld' geven. Ze stonden jaren op de nullijn. Nu het economisch beter gaat, moeten zij ook mee kunnen profiteren”, aldus Ouwehand.

Aan tafel Dus volgden er acties, zoals ook bij de Belastingdienst in Arnhem. Na de werkonderbreking in Alphen aan den Rijn maakten de vakbonden vandaag bekend weer aan tafel te gaan met de minister. De geplande werkonderbreking morgen bij het belastingkantoor in Hoofddorp gaat niet door. Voor juni stonden onder meer acties gepland bij het CBS, de Inspectie SZW en op het detentiecentrum van Schiphol. Ollongren zegt 7 procent over drie jaar een mooi bod te vinden. "We bieden meer dan de markt nu gemiddeld doet. Dat is ook belangrijk, want wij willen een goede werkgever zijn en goede mensen aantrekken en ook houden.”