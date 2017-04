Stabiliteit, kalmte en wilskracht houden Feijenoord aan kop

El Ahmadi had de verhalen ook gelezen, bekent hij. Ze gingen over Feyenoord, de koploper die zou bezwijken onder de druk en de landstitel alsnog zou verspelen aan achtervolger Ajax. De eerste signalen waren er, luidden de kritieken. Het puntenverlies bij Ajax en PEC Zwolle was een teken van dreigende capitulatie. FC Utrecht, de nummer vier in de eredivisie, zou wel raad weten met de vertwijfeling bij de Rotterdammers.

Maar niets van dat alles, constateert El Ahmadi nadat Feyenoord ook in de zestiende thuiswedstrijd van het seizoen ongeslagen bleef in de Kuip. “Als speler heb je het gevoel dat je hier niet kunt verliezen”, lacht de middenvelder, die zijn elftal bij de hand had genomen. De winst op FC Utrecht was zoveel meer dan alleen drie punten, waarmee Feyenoord de voorsprong van één punt behoudt op Ajax. Het was ook een mentale triomf. De thuisclub bleef niet alleen negentig minuten lang volharden, maar kon ook omgaan met de hoge sensitiviteit van Het Legioen, waar de hunkering naar de eerste landstitel sinds achttien jaar alsmaar toeneemt.

Die hunkering, het diepe verlangen om na jaren van tegenspoed eindelijk weer als beste van Nederland gekroond te worden, had een verlammende werking kunnen hebben op Feyenoord, dat al het hele seizoen bovenaan staat. De Kuip, het stadion waar spelers de verhoogde hartslag van supporters bijna kunnen horen, kan zowel een stimulerende als remmende factor zijn. Maar van faalangst of verkramping was geen sprake tegen FC Utrecht. Dit Feyenoord rekent ermee af, lijkt El Ahmadi te willen zeggen. “Mentaal zijn we zo stabiel als team”, vertelt hij. En met recht. Want tegen FC Utrecht oogde Feyenoord als een vechtmachine, waarbij je weet dat het vroeg of laat trefzeker zal zijn. Erik ten Hag, coach van FC Utrecht, zei het na afloop zo: “Feyenoord heeft zo’n ongelofelijke wilskracht in het elftal. Dat maakte het verschil.”

Na de eerste helft, waarin de beste kans was voor Utrechter Kerk (paal), bleef Feyenoord vastberaden en toegewijd spelen. Toornstra, op gave wijze bediend door spits Jørgensen, opende kort na rust de score met een fraaie lob. Het was de veertiende treffer voor Toornstra dit seizoen, waarbij opmerkelijk is dat hij ze allemaal in de Kuip maakte. Ook aan hem de vraag hoe hij met de toenemende spanning omgaat. Toornstra verblikt of verbloost niet. “We benaderen elke wedstrijd gewoon zoals alle andere”, zegt hij. Dat mocht misschien wat ongeloofwaardig klinken, maar zo’n reactie past ook bij een no-nonsense type als Toornstra. Een ander exponent van die categorie, de soms grillige linksbuiten Elia, bleef eveneens onbewogen onder de toenemende spanning. Zijn doelpunt, een uithaal met fraaie curve, besliste het duel met FC Utrecht.

Trainer Van Bronckhorst vertelde na afloop een mooie wedstrijd te hebben gezien. De intensiteit was hoog, de duels fel en dat vroeg soms veel van scheidsrechter Higler. De coach loofde zijn spelers, die onverminderd strijdvaardig waren gebleven. Het gaf Van Bronckhorst het vertrouwen dat zijn elftal ook de resterende drie wedstrijden - Vitesse (uit), Excelsior (uit) en Heracles (thuis) - overeind zal blijven. Van extra hulpmiddelen, zoals het inzetten van een mental coach om de druk op zijn spelers te verlichten, wilde de Feyenoord-coach niets weten. “Ik denk dat wij mentaal heel sterk zijn”, stelde Van Bronckhorst. De negentig minuten tegen FC Utrecht in een van spanning zinderende Kuip waren daarvoor het passende bewijs.

Ten Hag eveneens tevreden FC Utrecht-trainer Erik ten Hag was na afloop helder op de persconferentie. “Als Feyenoord deze wilskracht nog drie wedstrijden laat zien, dan hebben wij verloren van de kampioen”, roemde hij de instelling van de tegenstander. Over het spel zijn eigen ploeg was hij niet ontevreden. FC Utrecht bood de weerstand die verwacht mocht worden, maar details beslisten het duel. “Feyenoord wilde nog liever dan wij winnen”, analyseerde Ten Hag. “Dat gaf, samen met de individuele klasse, de doorslag.” Lees ook: Koploper Feyenoord heeft het meeste recht op de landstitel

