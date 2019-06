Staatssecretaris Snel steeds verder in het nauw door fouten met kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën komt steeds verder in de problemen vanwege de behandeling van ouders van wie de kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet en teruggevorderd. De Belastingdienst blijkt de ouders te hebben benaderd voor ‘persoonlijke gesprekken’, achter de rug van de advocaat van ouders om, zo blijkt uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws. Daarmee handelt de fiscus in strijd met de Algemene wet bestuursrecht.

De Kamerleden Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en Snels (GroenLinks) hebben inmiddels via een reeks spoedvragen opheldering geëist van Snel. Zij eisen dat ouders zich alsnog kunnen laten bijstaan door hun advocaat. Daarnaast vragen zij opheldering over geluiden dat de Belastingdienst probeert ouders met een schadevergoeding af te kopen, maar hen tegelijkertijd een zwijgcontract oplegt. De drie partijen willen voor dinsdag 12.00 uur antwoord van Snel – voordat de staatssecretaris zelf in gesprek gaat met de gedupeerde ouders.

Verouderde gegevens

De druk op Snel om met een fatsoenlijke oplossing te komen in de zaak wordt hiermee nog verder opgevoerd. De staatssecretaris kwam in de problemen toen RTL Nieuws en Trouw onthulden dat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek doet naar de vraag in hoeverre de tweede nationaliteit van ouders een rol speelt in controle van ouders. Later bleek dat de Belastingdienst zelfs gerommeld had met verouderde gegevens als ‘bewijs’ dat er sprake zou zijn fraude. Volgens de fiscus zou de GGD signalen hebben afgegeven dat er sprake zou zijn van misstanden, maar de betrokken GGD’s ontkennen dit zelf ten stelligste.

Over het handelen van de Belastingdienst in de zaak uit 2014 werd eerder al vernietigend geoordeeld door de Nationale Ombudsman, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Hoge Raad. Desondanks is er nog altijd geen oplossing voor de honderden ouders van wie de toeslag onterecht is stopgezet en teruggevorderd. Wel heeft staatssecretaris Snel inmiddels een officieel onderzoek naar het handelen van de Belastingdienst ingesteld, onder leiding van oud -minister Piet Hein Donner.