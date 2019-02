Staatssecretaris Harbers ziet met eigen ogen dat het beter moet op Lesbos

Ha, jou ken ik van de video”, zegt staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van justitie, waarna een ontspannen lach volgt. Hij schudt verpleegkundige Joyce Bakker de hand als zij een tent in de provisorische kliniek van Artsen zonder Grenzen (AzG) binnenloopt, vlak buiten de poort van vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

In het filmpje riepen Bakker, enkele collega’s en vier Nederlandse hulporganisaties Harbers vorige week op om met eigen ogen te komen kijken hoe erbarmelijk de situatie in Moria is. En daar zit hij dan donderdagmorgen op een houten bankje in de tent, al zat het bezoek aan Lesbos al langere tijd in de planning.

AzG-coördinator Caroline Willemen heeft net daarvoor de noodklok bij Harbers geluid, met het verhaal dat haar organisatie al maanden, zo niet jaren vertelt. De slechte sanitaire en leefomstandigheden, het gebrek aan medische voorzieningen, de overbevolking in het kamp en de kou leiden tot allerlei kwalen bij de vluchtelingen, zoals diarree en huidziektes. “Daarnaast stapelen mensen hier trauma op trauma. Velen komen in slechte psychische toestand aan, en dat wordt hier alleen maar erger. Kinderen met gestreste ouders raken zelf ook gestrest.”

Haar boodschap: Europa moet meer doen om de Griekse overheid te helpen. De mensen komen niet specifiek naar Griekenland. Het verbod om door te reizen naar het Griekse vasteland, ingesteld om te voorkomen dat migranten op eigen houtje illegaal verder Europa in reizen, moet worden opgeheven. En andere Europese landen moeten hen opnemen.

Zijn zorg over de gebrekkige uitvoering van de EU-Turkijeverklaring van bijna drie jaar geleden is een van de redenen waarom Harbers naar Griekenland is afgereisd, zal hij na afloop van zijn bezoek aan Lesbos in het vliegtuig naar Athene vertellen. Volgens dat akkoord moeten vluchtelingen in principe terug naar Turkije. In de praktijk komt van dat terugsturen weinig terecht, onder meer door de lange procedures en beroepsmogelijkheden in het asielsysteem.

Harbers knikt. “Alle respect voor jullie werk. De medische zorg moet inderdaad beter. Mijn Griekse collega Vitsas heeft me gisteren in een gesprek verzekerd dat er nieuwe artsen en verpleegkundigen geworven worden. Maar ik denk dat we vooral een eind moeten maken aan dat uitzichtloze wachten van mensen, door asielprocedures te versnellen en mensen die geen recht hebben om hier te blijven naar Turkije terug te sturen.”

Een halfuur later laat manager Stavros Mirogiannis zijn kamp Kara Tepe zien, waar tegen de twaalfhonderd mensen zitten, vooral Syrische families. Harbers ziet waarom dit als een modelkamp geldt: een schoon, opgeruimd en georganiseerd terrein met voor iedereen plek in wooncontainers. Er zijn dagprogramma’s voor kinderen en volwassenen. “Dat komt ook dankzij de drie Nederlandse vrijwilligersorganisaties Movement on the Ground, Because We Carry en Connect by Music. Zij hebben de juiste spirit”, benadrukt Mirogiannis. Harbers klinkt tevreden als hij een eenvoudige keet met stapelbedden van binnen heeft gezien. “Niemand verwacht luxe. Dit ziet er netjes uit.”

“De terugkeerafspraken moeten beter worden nageleefd. Maar het is de enige migratieafspraak van Europa met een derde land die werkt. De deal heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het beteugelen van de instroom van deze route. We hebben de wens om zoiets ook met Afrikaanse landen af te spreken. Ik vind dat we er alles aan moeten doen om er een succes van te maken.”

Moria

Na het gesprek bij Artsen zonder Grenzen en een rondleiding door hun kliniekje is het tijd voor het meest beladen bezoek van de dag: drie kwartier lang in het beruchte Moria. Aan de stinkende stroom water bij de poort, waar Harbers overheen moet stappen om binnen te komen, is te zien dat de afwatering nog steeds niet op orde is. Wie vaker in Moria is, weet dat elf uur ’s ochtends het rustigste tijdstip is in het kamp: de distributie van het ontbijt is achter de rug en de bewoners rusten wat, of gaan naar zee of de hoofdstad Mytilini.

Later op de dag en met name ’s avonds is het drukker en vooral onrustiger. Daarnaast zorgen autoriteiten er bij hoog bezoek voor dat het kamp er net wat beter bij ligt dan gebruikelijk, iets waarvan Harbers zich bewust is. Maar ook met dat in het achterhoofd ziet de situatie in Moria er ordelijker en georganiseerder uit dan in de herfst van afgelopen jaar.

“Dat komt doordat we het aantal overplaatsingen naar het vasteland hebben versneld”, zegt assistent-kampmanager Dimitris Vafeas. Zaten er in september nog tegen de negenduizend in en rond het kamp, nu zijn dat er nog ruim vijfduizend. Nog steeds meer dan de capaciteit van 3100, maar het verschil is duidelijk merkbaar.

In sneltreinvaart leidt het management Harbers door een afgesloten stuk van het kamp waar een deel van de alleenreizende minderjarigen verblijft. Harbers’ gevolg zwelt aan: behalve zijn topambtenaar, woordvoerder, de Nederlandse ambassadeur, een diplomaat en leden van het kampmanagement lopen er ook medewerkers van hulporganisaties mee. In het deel voor alleenstaande vrouwen, doet de groep een vrouw verschrikt opkijken. Ze staat kleding te wassen, een ander staat te koken op een op hout gestookt fornuis.