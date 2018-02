De achttienjarige Julia Blokhuis overleed zondag plotseling. Ze was eind vorige week opgenomen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht met zeer ernstige uitvalsverschijnselen, waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunziekte.

Ze was de jongste van de vier dochters van de ChristenUnie-staatssecretaris en zijn vrouw Ida. In een verklaring van het ministerie omschrijft het gezin Julia als een zeer zachtaardig, sociaal en lief meisje.