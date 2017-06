Staat verkoopt weer aandelen van verzekeraar ASR

De kans dat de overheid de totale kosten van die redding – rond de 4 miljard euro – helemaal terugkrijgt is niet groot, maar het uiteindelijke verlies zal wel beperkt blijven.

De redding van ASR kostte de Staat destijds in eerste instantie 3,65 miljard euro. Een flink deel van dat bedrag is inmiddels terug. Een jaar geleden ging de verzekeraar naar de beurs. De aandelen werden aangeboden voor 19,50 per stuk. Die verkoop bracht de overheid ruim een miljard euro op. In januari en april volgden nog twee verkooprondes.

In januari sleet de Staat de aandelen 22,15 euro per stuk (opbrengst: 451 miljoen) en in april voor 25,75 euro per stuk (opbrengst: 515 miljoen). De verkoop van deze week was voor de regering de meest lucratieve. De 25 miljoen aandelen die werden aangeboden, verwisselden voor 29 euro per stuk van eigenaar. Totale opbrengst: 725 miljoen.

In totaal hebben de aandelenverkopen zo’n 2,7 miljard euro opgeleverd. Het Rijk heeft nu nog iets meer dan 20 procent van ASR in handen. Tegen de huidige koers is dat belang zo’n 870 miljoen euro waard. Als de koers van ASR nog een beetje stijgt en de overheid het restant van de aandelen dan van de hand doet, komt de totale opbrengst uit op ongeveer 3,65 miljard.

Maar helemaal uit de kosten is de Staat dan nog niet. Het bedrag aan rente dat de Staat over die 3,65 miljard moest betalen (circa 700 miljoen), is nog altijd hoger dan de inkomsten uit dividenden (zo’n 500 miljoen) die ASR de laatste jaren aan zijn grootaandeelhouder heeft uitgekeerd.

