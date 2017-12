Staat u in de canon van twitter?

Wilt u vereeuwigd worden op twitter? Dan moet u opschieten. Want de Amerikaanse Library of Congress – die alle tweets bewaart - past vanaf 1 januari 2018 een van zijn omvangrijkste archiveringsprogramma’s aan.

Lees verder na de advertentie

Sinds 2010 slaat de nationale bibliotheek in Washington alle tweets op die ooit zijn verstuurd sinds het social mediakanaal in 2006 online kwam. Hoeveel tweets dat precies zijn is onbekend, maar dat het digitale twitterarchief immens is, laat zich raden. Dagelijks worden een slordige 500 miljoen tweets geplaatst, er zijn zo’n 330 miljoen actieve gebruikers.

De Library of Congress archiveert twitter omdat de bieb het medium ziet als erfenis van deze tijd. Twitter biedt volgens de bibliotheek inzicht in sociale trends en kan ‘toekomstige generaties veel vertellen over het leven in de 21ste eeuw’.

Tekst loopt door onder de tweet

Vanaf 1 januari 2018 is het archief niet langer alomvattend, maar worden alleen nog de belangrijkste tweets streng geselecteerd

In de miljardencollectie prijken memorabele tweets, variërend van de meest onbeduidende tot die van de groten der aarde. Neem de eerste tweet ooit, geplaatst door Jack Dorsey, een van de oprichters van twitter. Hij tweette slechts dat hij zijn twitteraccount aan het uitvogelen was.

Of een van oud-president Barack Obama, die in de nadagen van zijn laatste termijn in het Witte Huis het Amerikaanse volk bedankte. Het werd een van de meest gelikete en geretweette berichten ooit.

Andere opgeslagen tweets haken in op maatschappelijke discussies die speelden op het moment van tikken. Neem de tienduizenden tweets over #Trump, #Zwartepiet of, recenter nog, de discussie die #Metoo op gang bracht.