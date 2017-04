Staat moet levenslang gestrafte vertellen wat hij moet doen voor gratie

Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vrijdag gezegd in een kort geding, dat werd aangespannen door C. De 58-jarige man zit inmiddels bijna dertig jaar vast voor een viervoudige moord op een Chinees gezin in Rotterdam. De rechter vindt dat de staat duidelijk moet maken wat hij moet doen voor gratie. Maar dat betekent volgens rechter niet dat C. ook daadwerkelijk op vrije voeten komt.

C. heeft vijf keer eerder om gratie gevraagd, maar zijn verzoek is steeds afgewezen. Als het de zesde keer wel lukt, dan kan hij niet in Nederland blijven, maar moet hij terug naar Hongkong. Hij is in Nederland al ruim twintig jaar een ongewenste vreemdeling.

De rechter vindt dat de staat duidelijk moet maken wat C. moet doen voor gratie

Perspectief De laatste jaren is de druk toegenomen om levenslang gestraften in het huidige rechtssysteem iets van uitzicht te geven op een leven na de gevangenis. Rechters verwezen in vonnissen al vaker naar artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Uit die jurisprudentie blijkt dat een tot levenslang veroordeelde niet ieder perspectief op vrijlating mag worden onthouden. Demissionair staatssecretaris Dijkhoff van Justitie heeft daarom voorgesteld om een adviescollege na 25 jaar te laten beoordelen of de gevangene in aanmerking komt voor vrijlating. Zijn plan is nog niet behandeld door het parlement. Met een positief advies van het adviescollege, dat onder meer kijkt naar de kans dat iemand opnieuw in de fout gaat, mag een tot levenslang veroordeelde re-integratieactiviteiten starten. De resultaten daarvan worden meegewogen in de uiteindelijke gratieprocedure. Daarin verandert verder niets. Uiteindelijk beslist de staatssecretaris over verlof en vrijlating.

'Voorbeeldig gedragen' Volgens C.'s advocaat Mathieu van Linde heeft zijn cliënt altijd ontkend zelf de moorden op het gezin - vader, moeder en twee kinderen - te hebben gepleegd. Wel zou hij hebben toegegeven de deur van de woning aan de Statensingel in Rotterdam te hebben geopend en de moordenaar(s) te hebben binnengelaten. De rechtbank in Rotterdam en het gerechtshof in Den Haag veroordeelden hem in 1989 voor de viervoudige moord en wezen hem als enige dader aan. Van Linde vindt dat de overheid de gratieverlening traineert. De recente uitspraken betekenen volgens de raadsman dat er nu schot in de zaak lijkt te komen. "Het is mijn stellige overtuiging dat de overheid niet anders kan dan gratie verlenen", zegt Van Linde. Zijn cliënt heeft spijt betuigd en zich volgens hem "29,5 jaar voorbeeldig gedragen in de gevangenis". Lees ook: Mensenrechtenhof Straatsburg tikt Nederland op de vingers

