Staat gebaat bij winstgroei ABN Amro

ABN Amro keerde vorig jaar de helft van zijn winst uit aan haar aandeelhouders en wil dat nu in verhogen naar 60 procent. Of dat percentage daadwerkelijk wordt uitbetaald, maakt de bank begin komend jaar bekend. Voor de staat is dat in elk geval een aardige opsteker. Sinds de staat ABN Amro (of eigenlijk: Fortis dat ABN Amro kort daarvoor had gekocht) van de ondergang redde, is zij grootaandeelhouder. Nog altijd bezit de staat ruim de helft van de aandelen van de bank. ABN Amro hield aan de eerste negen maanden van dit jaar een nettowinst van 2 miljard over. Dat betekent dat de staat alleen al over die negen maanden ruim 600 miljoen euro aan dividend zal opstrijken.

Lees verder na de advertentie

ABN Amro beleeft in financieel opzicht een goed jaar en kwam ook goed door de meest recente stresstest, het onderzoek naar de crisisbestendigheid van grote Europese banken dat de Europese Centrale Bank (ECB) tweejaarlijks verricht. Bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen toonde zich daar bij de presentatie van ABN Amro’s resultaten over het derde kwartaal content mee.

Digitalisering Over een andere kwestie die Nederlandse banken bezighoudt, hield hij zich wat op de vlakte. Hij wilde niet zeggen of ABN Amro, als eerder ING, verordonneerd is om zich beter te wapenen tegen witwaspraktijken van klanten. Van Dijkhuizen hield het bij de opmerking dat ABN Amro daar al veel aan doet, dat er inmiddels zo’n duizend personeelsleden mee bezig zijn maar dat er altijd de mogelijkheid is dat er iets mis gaat. Ondanks die extra controles op klanten blijft het personeelsbestand bij ABN Amro teruglopen. Dit jaar daalde dat bestand, gemeten in voltijdbanen, met ruim 500. Vergeleken met eind september 2017 werken er 1549 minder mensen bij ABN Amro. Er gaan nog steeds kantoren dicht en de digitalisering schrijdt voort. ABN Amro was, vergeleken met een jaar geleden, vier procent minder kwijt aan personeelskosten. Dat kwam de nettowinst dan weer ten goede. ABN Amro’s kwartaalwinst kwam uit op 725 miljoen euro, acht procent meer dan vorig jaar. De bank moest wel meer geld vrijmaken om slechte leningen op te vangen. Daarbij ging het niet om kredieten aan ‘gewone’ klanten (particulieren), maar om grote klanten, onder meer in de olie- en gasindustrie en het transport over zee.