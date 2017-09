Staakt-het-vuren tussen ELN en Colombiaanse regering

Als de wapens in Colombia na vijftig jaar zwijgen, is dat een grote doorbraak

De Ejercito de Liberacion Nacional (ELN) is de laatste grote guerrillabeweging in het Zuid-Amerikaanse land. De Farc ging de ELN eerder dit jaar voor in het definitief neerleggen van de wapens. Per 1 september werd de verzets- dan wel terreurgroep een politieke partij.

Het wachten was op toenadering tussen de regering van president Santos en de ELN. Als de wapens in Colombia na vijftig jaar zwijgen, is dat een grote doorbraak. De vraag wordt dan hoe de vrede tot stand gebracht kan worden.

De wapenstilstand komt aan de vooravond van het bezoek dat paus Franciscus later deze week aan Colombia brengt. Het staakt-het-vuren gaat in op 1 oktober en duurt voorlopig tot 12 januari. In de tussentijd voeren de twee partijen vredesbesprekingen.

De marxistische ELN werd in 1965 opgericht door radicale katholieke priesters en telt naar schatting enkele duizenden strijders. De ELN is in Nederland vooral bekend vanwege de ontvoering van tv-maker Derk Bolt. Ontvoeringen waren het handelsmerk van ELN en Farc.

