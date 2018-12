Staakt-het-vuren in Hodeidah is eerste stapje op weg naar eventuele vrede in Jemen

Het is natuurlijk maar een eerste stap op weg naar een eventuele, uiteindelijke vrede voor Jemen. Toch sprak de glimlach van António Guterres boekdelen, toen de secretaris-generaal van de Verenigde Naties woensdag bekend maakte dat de strijdende partijen een staakt-het-vuren in de belangrijkste havenstad van het land, Hodeidah, waren overeengekomen. Ook in twee kleinere havens, die van Salif en Ras Isa, moet het vechten stoppen. Dat was al meer dan de meeste waarnemers vooraf hadden verwacht van de vredesbesprekingen in Stockholm.

21 dagen Beide partijen, zowel de door Iran gesteunde Houthi-rebellen als de door Saudi-Arabië gesteunde officiële regering van Jemen, zullen hun troepen binnen 21 dagen terugtrekken uit Hodeidah, dat nu onder controle van de Houthi’s staat, en waar heftig om wordt gevochten. De VN zullen er een ‘leidende rol’ gaan spelen, en een humanitaire corridor openen naar Taiz, de derde stad van Jemen. Guterres trad nog niet in details over hoe die rol precies in de praktijk zal worden ingevuld. Meer dan de helft van de voedselimport komt via Hodeidah Jemen binnen Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Jemen, in 2015, zijn ten minste zeventigduizend mensen om het leven gekomen of gewond geraakt bij gevechten. Onder hen zijn meer dan negenduizend kinderen. De afgelopen tijd viel een groot deel van de slachtoffers in Hodeidah.

Hongersnood In het kielzog van de gevechten dreigt ook hongersnood. Op dit moment hebben 22 miljoen van de 29 miljoen bewoners van Jemen ernstige behoefte aan hulp, stellen de VN. De verwachting is, dat een wapenstilstand in havenstad Hodeidah ook het lijden van de bevolking in de rest van Jemen zal verlichten. Jemen importeert het grootste deel van zijn voedsel en meer dan de helft komt via Hodeidah het land binnen. Los van de wapenstilstand kwamen de strijdende partijen ook overeen om verder te praten. Binnenkort zullen ze zich over een zogeheten raamovereenkomst buigen, waarin ook de politieke toekomst van het land een voorzichtig onderwerp van gesprek is. Of dat ook tot substantiële vooruitgang leidt, moet nog maar blijken. Of de Saudiërs uiteindelijk een politieke rol voor de Houthi’s, bondgenoten van Iran, in hun buurland dulden, is de vraag. Ook het Westen is niet enthousiast over meer invloed voor Iran. Tot nu toe had Saudi-Arabië dus min of meer de vrije hand in Jemen. Maar sinds de door de Saudische overheid beraamde moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi is de internationale druk op Saudi-Arabië wel toegenomen. Dat lijkt in ieder geval te hebben meegespeeld bij het succesje van woensdag.

