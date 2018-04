Staak je, komt er extra geld voor onderwijs, word jij er nóg niet beter van

Ondanks haar masteropleiding en twintig jaar ervaring, verdient lerares Donna Ross zo weinig dat ze er nog twee banen op na houdt. Voor haar lessen rijdt ze voor Uber en erna bedient ze op bruiloften. Haar collega Michael Turner is zo armlastig dat hij terugvalt op de soep die de kerk uitdeelt.

CNN had vorige week nog meer angstaanjagende verhalen over het onderwijs in de Amerikaanse staat Oklahoma: klassen tellen soms wel 35 of 40 leerlingen, de staat van het meubilair en het lesmateriaal is erbarmelijk, en er is een massale exodus gaande van leraren naar staten waar aanzienlijk meer te verdienen valt. Een grote lerarenstaking is er zijn tweede week ingegaan.

Een duidelijke boosdoener Hoe ernstig de situatie daar ook is, in vergelijking met Nederland is actievoeren in de VS in ieder geval lekker overzichtelijk. Het is helder wie de boosdoener is: de staat. En de staat moet simpelweg meer geld uittrekken voor onderwijs. Meer geld voor salarissen betekent ook verhóging van de salarissen. Dan begint het geëtter. De politiek geeft de PO-Raad de schuld dat het geld niet naar de portemonnee van de leraar is gegaan. De PO-Raad wijst naar 'vijf jaar nullijn' vanuit Den Haag. Dan Nederland. Vrijdag wordt hier weer gestaakt. Het kabinet trok extra geld uit voor het basisonderwijs, maar wat dat betekent voor de arbeidsvoorwaarden moeten anderen uitonderhandelen. De PO-Raad - de werkgevers - en de vakbonden zijn aan zet, zoals dat heet. Die komen na vele maanden onderhandelen met honderden pagina's aan afspraken, waar de echte werkgevers - de individuele schoolbesturen - zich niet aan hoeven te houden. Het staat hun, afhankelijk van de tekst van het akkoord, nog steeds vrij om het extra geld níet aan salarisverhoging te besteden. En daardoor, zo stelde De Telegraaf geïrriteerd, zitten er nu 18.000 leraren onterecht in een te lage salarisschaal.