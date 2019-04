Sri Lanka vreest nieuwe aanslagen, reisadvies aangepast

Er zijn nieuwe berichten dat het risico op vervolgaanslagen door voortvluchtige terroristen groot is, stelt het ministerie. Ook houdt men rekening met religieuze wraakacties. “De veiligheidssituatie in het gehele land is onvoorspelbaar en onzeker. Reis alleen als het noodzakelijk is naar Sri Lanka” stelt het ministerie sinds gisteravond. Eerder deze week werd toeristen alleen aangeraden alert te blijven en drukbezochte plekken te mijden. Gisteren veranderde dat ‘gele’ reisadvies in oranje, de één na hoogste waarschuwing.

Eerder op de dag zei de Sri Lankaanse minister-president, Ranil Wickremesinghe, in een interview met CNN al dat nieuwe aanslagen op het eiland niet zijn uitgesloten. Hij zei dat het land vooral vreest voor zogeheten ‘slapers’: terroristen die juist nu een tweede ronde bombardementen ontketenen. Politiediensten proberen met alle macht iedere mogelijke slaper te arresteren, maar die zijn nog niet allemaal getraceerd. Mogelijk hebben zij toegang tot explosieven.

Sinds afgelopen zondag werden er al meer dan zeventig mensen opgepakt in verband met de aanslagen. De meesten van hen zijn vrienden en familieleden van de aanslagplegers. Politie en veiligheidsdiensten uit Nederland, Schotland, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië, Denemarken en Interpol gaan Sri Lanka ondersteunen bij het onderzoek.

Gisteren bleek dat één van de mensen die zichzelf op Paaszondag opblies, al eerder was gearresteerd op verdenking van terrorisme. Hij werd toen echter vrijgelaten. De eerder opgepakte man was één van de twee broers die met anderen verantwoordelijk waren voor de aanslagen. Zij waren in het buitenland opgeleide telgen van een zeer welgestelde specerijenhandelaar.

Een begrafenis van één van de omgekomen slachtoffers van de aanslagen op Paaszondag in Sri Lanka © AP

Dodental mogelijk verkeerd Volgens de directeur-generaal van de gezondheidsdiensten in Sri Lanka Anil Jasinghe is het dodental van de aanslagen waarschijnlijk te hoog ingeschat. “Het kunnen er 250 of 260 zijn. Ik kan het niet precies zeggen. Er zijn zo veel lichaamsdelen en het is moeilijk om een exact cijfer te geven”, aldus Jasinghe. De nieuwe dreiging zorgt voor een gespannen sfeer in het land, waar alle verdachte voertuigen bij wegblokkades en veiligheidsposten worden gecontroleerd. Een avondklok blijft van kracht. De politie is ook nog altijd op zoek naar negen voertuigen die bij de aanslagen van afgelopen zondag betrokken waren. Het nationale leger heeft inmiddels meer dan vijfduizend extra militairen ingezet bij zoekacties. Uit veiligheidsoverwegingen blijven alle rooms-katholieke kerken voorlopig gesloten en zijn alle massabegrafenissen, herdenkingsdiensten en openbare missen afgelast. De aartsbisschop van Sri Lanka adviseert families om in kleine kring afscheid te nemen van de slachtoffers. De overheid maakte ook bekend dat het de getroffen families tegemoet komt en hen één miljoen Sri Lankaanse roepies uitkeert, zo’n 5127 euro. Het geld is bedoelt om de kosten van de begrafenissen te dekken.

