Sri Lanka heropent scholen na bomaanslagen, maar veel lokalen blijven nog leeg

Wanneer leerlingen onder de tien jaar weer naar school kunnen, is nog onbekend. Ook de meeste particuliere scholen bleven maandag gesloten. Moslimscholen zijn eveneens dicht, maar dat is ook vanwege de vastenmaand ramadan, die op Sri Lanka maandag is begonnen.

Aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat pleegden op Eerste Paasdag aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka. Gevreesd wordt dat er nog terroristen op vrije voeten zijn die nieuwe aanslagen beramen.

Snuffelhonden Om ouders gerust te stellen hebben militairen met snuffelhonden de laatste dagen ruim 10.000 scholen doorzocht op wapens en explosieven. En onderwijsminister Akila Viraj Kariyawasam verzekerde dat de scholen veilig zijn, maar veel ouders waren daardoor dus niet overtuigd. Intussen stuurden de Sri Lankaanse autoriteiten maandag extra veiligheidstroepen naar de kuststad Negombo, waar zondagavond na een verkeersruzie rellen uitbraken tussen christenen en moslims.

Sri Lanka kondigt avondklok af in ‘Klein Rome’ na geweld tussen christenen en moslims De Sri Lankaanse autoriteiten hebben zondagavond een avondklok ingesteld en sociale media geblokkeerd in de kuststad Negombo. Aanleiding waren confrontaties tussen christenen en moslims.