Squash begon tegen de bajesmuur

In de 18de eeuw werd in twee Londense gevangenissen (King's Bench en Fleet) een spel gespeeld dat veel weg had van squash. De gedetineerden vermaakten zich onder andere door met tennisrackets een bal tegen de muur te slaan. Het spel dat zo ontstond, werd rackets genoemd.

Waarschijnlijk onder invloed van vrijgekomen gevangenen raakte rackets rond 1800 ook buiten de bajes in zwang. De meeste activiteit vond plaats rond herbergen, die speciale banen lieten bouwen. Al snel pikten ook scholen het spel op. De eerste die dat deed was Harrow, een jongensschool nabij Londen. De eerste winnaar van Wimbledon in 1877, Spencer Gore, was een voormalige student van Harrow, waar hij rackets speelde.

Ergens rond 1830 werd zowel de sport als het woord squash geboren. Op een dag waren enkele leerlingen van Harrow aan het wachten op hun beurt om rackets te spelen. Omdat de school maar één baan had, verkaste het groepje naar een kleinere zaal om alvast een balletje te kunnen slaan. Veel kwam daar niet van terecht, want in de beperkte ruimte hadden de scholieren nauwelijks tijd om te reageren op de snel terugspringende bal.

De harde rubberen bal die bij rackets werd gebruikt, was veel te 'levendig'. Dit bracht een van de jongens op het idee om er een gaatje in te prikken. De 'lekke' bal werd bij contact met de muur geplet, platgedrukt. Op z'n Engels: squashed.

Nu de vaart uit de bal was gehaald, werd er een groter beroep gedaan op de vaardigheden van de spelers, die niet meer konden wachten tot de terugspringende bal bij hen kwam, zoals bij rackets. Dit droeg er toe bij dat de nieuwe sport - aanvankelijk squash rackets genaamd - zijn voorganger al snel voorbijstreefde in populariteit. Met dank aan een praktische student van Harrow.

