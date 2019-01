Spruiten zijn hip in Amerika (en daar profiteren wij van)

Wokken, frituren en braden zijn trendy. Maar koken, tja dat brengt bij veel oudere Nederlanders een jeugdtrauma boven dat zich het beste laat beschrijven als spruitjeslucht. Een weeïge geur uit moeders keuken, gevolgd door snotterige groene bittere balletjes op het bord. Die tijden zijn voorbij. De spruit is aan een opmars begonnen als gezonde superfood.

De laatste winnaar van de Elfstedentocht, Henk Angenent kan het weten. Hij is spruitjeskweker. “Het slechte imago van de spruit is achterhaald. Vooral ook omdat de Verenigde Staten deze groente heeft ontdekt. Daar kennen ze het verhaal van de spruitengeur niet. Dat is ook zwaar achterhaald.”

Dat het goed gaat met de spruit blijkt ook uit CBS-cijfers. In tien jaar tijd groeide de export in waarde van 32 miljoen euro naar 66 miljoen. Deels komt dat omdat deze groente stevig in prijs is gestegen, doordat er minder wordt geproduceerd, maar ook omdat de kwaliteit van de spruiten is verbeterd, zegt Wilco van den Berg van de brancheorganisatie GroentenFruit Huis. Van de 50 miljoen kilo spruiten die Nederland teelt is twee derde voor de export bestemd. Duitsland blijft de grootste afnemer met 32 miljoen euro per jaar, daarna volgen Groot-Brittannië, België, en Italië. De Verenigde Staten rukken op met een waarde van 2,8 miljoen euro per jaar.

De yuppen van New York ontdekten de spruit als heel erg gezond, ze maken er zelfs shakes van Jan Dortmans, exporteur Scherpenhuizen

Dé spruitenspecialist van exporteur Scherpenhuizen in Eindhoven, Jan Dortmans zag de spruitjestrend ontstaan toen in Amerika de superfoods, met veel gezonde voedingstoffen, populair werden. “De yuppen van New York ontdekten de spruit als heel erg gezond. Ze maken er salades en zelfs shakes van.”

Hollanders zouden geen Hollanders zijn als ze dat gat in de markt niet zagen. “In Californië telen ze ook spruitjes, maar de kosten van luchtvracht binnen Amerika zijn hoger dan vanuit Amsterdam naar New York. Dus zijn we Hollandse spruiten naar de Verenigde Staten gaan exporteren.”

De spruit zelf heeft ook een ontwikkeling ondergaan. Voorheen moest op het zompige land eerst de vorst over de bittere spruit, om suikers aan te maken en de spruit een betere smaak te geven. Via rasveredeling is er nu een zoetere spruit gekweekt. Bovendien zijn er nieuwe soorten op de markt zoals de paarse spruit en de Flower Sprout, de bloemenspruit.

Populair “En toen gebeurde wat je met films, boeken en muziek ziet gebeuren, ze waaien over van Amerika naar Europa. Zo gebeurt het nu ook met de spruiten. In de VS heerst het beeld van de hippe spruit en die wordt nu ook modieus in Europa bij de jongere generatie”, zegt de spruitjesveteraan Dortmans. Tweesterrenkok Michel van der Kroft van restaurant ‘t Nonnetje uit Harderwijk wordt helemaal lyrisch als het over spruiten gaat. “Eindelijk krijgt deze groente de aandacht, de populariteit die ze verdient.” Hij vindt het een ideaal vegetarisch gerecht. Hij is blij dat de lucht van doorgekookte spruitjes er eindelijk af. “Ik heb al menig gast van dat jeugdtrauma kunnen verlossen.” Van der Kraft braadt de spruiten aan de stronk. “25 minuten in een oven van 250 graden met boter begoten, met aardappelpuree met appel en een schuimige saus van zuurkool.” Zijn gasten worden er erg blij van.

