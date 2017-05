Sprinttalent Gaviria verrast Greipel in waaieretappe

Hogere wiskunde? Nee hoor, als je de sterkste sprinter in de Giro wilt neutraliseren, dan volstaan een uitgekookt plan plus wat gunstige externe factoren.

Davide Bramati maakte er gisterochtend nauwelijks een geheim van hoe zijn ploeg Quick Step de roze truidrager in de Ronde van Italië, André Greipel, beentje zou gaan lichten. "De wind staat gunstig langs de kust op weg naar Cagliari. We zouden daar best wel eens onze man Fernando Gaviria kunnen uitspelen."

En zo geschiedde op Sardinië. De slotrit op het eiland voerde over een biljartlaken, maar dan zonder al te veel groen. Een prooi voor de sprinters dus, Greipel voorop. De 34-jarige Duitser toonde zaterdag zijn overmacht, wat hem meteen de leiderstrui opleverde. Het was zijn zevende etappezege in totaal in de Giro. Het gevaar Greipel moest dus onschadelijk gemaakt worden.

Tom Dumoulin

Tot op 10 kilometer voor de streep leek er voor de Duitser geen vuiltje aan de azuurblauwe lucht. In het gewurm van de klassementsploegen die hun kopmannen voorin poogden te houden om valpartijen te vermijden - maar daarmee bijdroegen aan nog meer nervositeit en risico's - posteerde Greipel zich als een soeverein vorst tussen het volk. Links en rechts van hem hapten kopmannen als Tom Dumoulin en Bauke Mollema naar adem, terwijl de snelheid opliep tot rond de zestig per uur. Greipel waande zich opnieuw in een royale zetel.

Wellicht iets te overmoedig, of in slaap gesust door zijn eigen overmacht, doorzag de man met de grootste dijen van het peloton niet meteen het blauwe gevaar dat zich ineens op kop zette. Quick Step had de woorden van ploegleider Bramati over waaiers niet in de wind geslagen. Geholpen door een serieuze bries scheurde de Belgische formatie de voorste rangen als een broze kralenketting in stukken.

Van de klassementsrenners, Nibali, Quintana of het Nederlandse trio Dumoulin, Kruijswijk, Mollema, was tien kilometer voor de finish ineens geen spoor mee te zien. Greipel miste de boot vanwege een schakelprobleem.

Gaviria sprintte probleemloos naar de zege en kon zijn geluk niet op

Het werd in Cagliari meteen duidelijk waarom Quick Step-baas Patrick Lefevere het reuzetalent Fernando Gaviria aan zijn ploeg wilde binden. De pas 22-jarige Colombiaan sprintte probleemloos naar de zege en nam ook meteen het roze over van Greipel. Gaviria kon zijn geluk niet op. Breed glimlachend weerkaatste het felle zonlicht op de beugel van de jonge sprinter. De Colombiaan had zijn eerste aansprekende overwinning in zijn korte loopbaan te pakken.

Gaviria's talent bleek al een paar jaar geleden: wereldkampioen op de baan bij de junioren in 2012, gesel van Mark Cavendish in de Tour de San Luis. Voor Gaviria was het slechts een kwestie van tijd voordat hij de Atlantische Oceaan zou oversteken met een profcontract op zak. Hij was in 2014 al eens gescout door Lefevere maar te licht bevonden. "Een stomme fout", erkende de Belg in 2015 nadat hij de Colombiaan alsnog inlijfde met de bedoeling dat hij de opvolger zou worden van de Engelsman. De eerste stap is op Sardinië gezet.

Lang gaat Gaviria niet genieten van zijn roze leiderstui in de honderdste Giro d'Italia, is de verwachting. Na de rustdag vandaag en de oversteek naar dat andere Italiaanse eiland, Sicilië, krijgen de coureurs morgen de eerste serieuze berg voor hun kiezen: de Etna. De klim richting de vulkaanmond is zeventien kilometer lang met een gemiddeld klimpercentage van ruim zeven procent.

De vulkaan was voor het laatst in maart actief. Volgens Siciliaan Nibali zullen het dit keer de renners zijn die er voor vuurwerk gaan zorgen, garandeerde de thuisrijder een paar dagen geleden. "Die etappe wordt heel zwaar, het is waarschijnlijk de eerste krachtmeting met mijn rivalen." De tweevoudig winnaar van de Giro is op de Etna in het voordeel. De vulkaan was als junior zijn trainingsterrein.