Spreekt een Nederlander met een slok op vloeiend(er) Engels?

Met zinnetjes als: A tidy tiger tied a tie tighter to tidy her tiny tail? Onbegonnen werk? Misschien niet, misschien gaat het dan juist beter als de spreker een paar drankjes op heeft.

Het is in ieder geval de theorie die Groningse taalwetenschappers over anderhalve week willen testen op Lowlands Science, het wetenschapsprogramma van het muziekfestival in Biddinghuizen.

Festivalbezoekers, nuchter of beschonken, wordt gevraagd Nederlandse en Engelse teksten voor te lezen, ook gewone zinnetjes, waarna anderen – allemaal nuchter – mogen beoordelen of de uitspraak er door de drank op vooruit is gegaan.

Wij denken dat alcohol je tongbeweging minder precies maakt Martijn Wieling, onderzoeker

Harde g “Uit eerder onderzoek was al gebleken dat een beetje alcohol helpt bij het spreker van een vreemde taal. Je bent minder bang en spreekt vrijer, was het idee", zegt onderzoeker Martijn Wieling. “Wij denken daarnaast dat alcohol je tongbeweging minder precies maakt waardoor de typisch Nederlandse uitspraak met de harde g en t naar de achtergrond verdwijnt.” Of dat ook zo is, zal niet alleen moeten blijken uit de beoordelingen op het festival. De onderzoekers maken ook echobeelden van de tongbewegingen. Wieling verwacht de analyses over een jaar gereed te hebben. Het is leuk om te doen, zegt hij. Onderzoek als dit betrekt het publiek bij de wetenschap. "Maar het levert ons ook een mooie dataset op van gesproken teksten. Dat kan weer van pas komen in ander onderzoek, over spraakproblemen bijvoorbeeld."

