Spotten met de Chinese cultuur, doe je niet ongestraft. Daar kan het Italiaanse luxemerk Dolce & Gabbana sinds kort van meepraten. Een zogenaamd grappig bedoeld reclamefilmpje, waarin de draak werd gestoken met Chinese eetstokjes, kwam het modehuis duur te staan. Een modeshow in Shanghai werd afgelast, en Chinese webwinkels haalden hun D&G-producten uit de rekken.

Als reactie annuleerden tientallen Chinese filmsterren en modellen woensdag hun deelname aan een modeshow

In de reclamefilmpjes, die ter promotie van de modeshow waren bedoeld, probeert een Chinees model in designerjurk met eetstokjes een pizza, spaghetti en cannoli te eten. De video’s, die op Instagram werden verspreid, waren volgens D&G bedoeld als een knipoog naar Italiaanse en Chinese cultuurverschillen. Maar volgens Chinese internetgebruikers waren ze stereotiep en racistisch.

Van die beschuldiging was het modehuis waarschijnlijk nog met een verontschuldiging weggekomen, maar een gelekt commentaar van hoofdontwerper Stefano Gabbana hitste de gemoederen verder op. In een privébericht op Instagram noemde hij Chinezen een ‘vuile, stinkende maffia’. Nadat het bericht was gelekt, beweerde Gabbana nog dat zijn account was gehackt, maar dat maakte weinig indruk.

Officiële excuses Als reactie annuleerden tientallen Chinese filmsterren en modellen woensdag hun deelname aan de modeshow, waarna het kledingmerk niet anders kon dan het evenement af te lasten. Het bedrijf vaardigde officiële excuses uit, maar dat kon niet meer baten. Op Chinese sociale media werd tot een boycot opgeroepen, en gisteren was het merk niet langer verkrijgbaar in Chinese webwinkels. Een Chinese boycot is geen lachertje voor het Italiaanse couturehuis. Chinese consumenten zijn goed voor een derde van alle luxeaankopen wereldwijd, aldus een rapport van adviesbureau Bain & Company. Maar de Chinese middenklasse is ook steeds mondiger en nationalistischer en laat zich niet beledigen. Dat mochten tal van internationale merken al aan den lijve merken. Zo moest afgelopen jaar Mercedes-Benz door het stof, nadat het automerk als reclameslogan een citaat van de dalai lama had gebruikt. De Tibetaanse leider in ballingschap wordt in China beschouwd als een staatsvijand. Hotelketen Marriott en tal van luchtvaartmaatschappijen kregen de wind van voren omdat ze op hun website Taiwan als land beschouwden, wat tegen het een-Chinabeleid ingaat.

Wangedrag Ook grappig bedoelde filmpjes kunnen soms zware gevolgen hebben, zoals een Zweeds tv-programma onlangs mocht ondervinden. Na wangedrag van Chinese toeristen in Stockholm zond het programma een satirisch bedoeld reisadvies uit, waarin Chinezen als hond etende lomperiken werden voorgesteld. Het leidde tot een diplomatiek conflict. Op Chinese sociale media getuigden veel commentaren na de D&G-flater van toenemende assertiviteit en nationale trots. Chinese internetters schreven dat ‘wie China’s geld wil, China ook moet respecteren’. Een ander terugkerend motief was dat China op wereldschaal niet langer het kind is, maar de vader. “Die kun je maar beter niet boos maken.”

