Spot niet met de tai chi-meester

Twee mannen draaien om elkaar heen. De een, in een los wit hemd, houdt de armen bezwerend uitgestrekt, de polsen gebogen. De ander, in het zwart gekleed en in bokshouding, valt ineens aan en slaat zijn tegenstander binnen enkele seconden tegen de grond. In een filmpje op YouTube is de overwinning van de vechtsporter op de traditionele tai chi-meester onmiskenbaar.

Maar de reacties op deze overwinning had vechtsporter Xu Xiaodong, die meester Wei Lei had uitgedaagd, niet verwacht. Xu is nu ondergedoken, na woedende commentaren van Chinezen op sociale media. Zij verwijten hem geen respect te hebben voor de eeuwenoude Chinese vechtkunsten, die een groot aanzien genieten. In de traditionele vechtkunst zou respect voor de tegenstander belangrijk zijn, niet alleen brute kracht en agressiviteit.

Tai chi is in het Westen bekend als li­chaams­oe­fe­ning, maar in China is het ook een van de traditionele vechtkunsten

Xu (38) is getraind in de zogeheten mixed martial arts (MMA), een moderne vechtsport die effectieve technieken uit onder meer kickboksen, karate en jiu jitsu combineert. Stoten, trappen en ledematen afklemmen zijn daarbij toegestaan, bijten, spugen en in de ogen steken niet.

Wei Lei (41) is een meester in de traditionele Chinese bewegingsleer tai chi. Hij beoefent een vorm daarvan die bekend staat als de 'donderslag-stijl', die gekenmerkt wordt door explosiviteit - al was daarvan in het korte gevecht weinig te zien. Achteraf weet Wei de snelle nederlaag aan zijn 'gladde schoenen'.

Vechtkunsten Tai chi is in het Westen vooral bekend als rustige lichaamsoefening, maar in China is het ook een van de vele traditionele vechtkunsten (zie kader). Die lopen uiteen van qi gong en tai chi tot het meer explosieve kung fu, populair gemaakt door filmster Bruce Lee. Overigens bedacht Lee ook al zijn eigen stijl, die hij zelf 'de kunst van het vechten zonder te vechten' noemde. Xu, bijgenaamd 'madman', daagde al enige tijd meesters in de traditionele vechtkunsten uit, met de bedoeling hen te ontmaskeren. Hij wilde aantonen dat zij hun leerlingen een rad voor ogen draaien, door te suggereren dat ze dankzij mentale concentratie tegenstanders fysiek kunnen uitschakelen. Bij de lessen in de traditionele kunsten worden begrippen uit de Chinese gezondheidsleer gebruikt, zoals meridianen en energiebanen. Door die te raken, waarbij niet veel kracht nodig is, zouden tegenstanders zonder moeite uitgeschakeld kunnen worden. Volgens sceptici zijn dit mooie praatjes die in een echt gevecht weinig waard zijn. Mensen begrijpen me niet. Ik vocht tegen fraude maar ben nu zelf het doelwit geworden Xu Xiaodong, vechtsporter Met een paar welgemikte stoten dacht Xu een einde te maken aan de status van de traditionele vechtkunst. In eerste instantie leek dat ook te slagen, de filmpjes van het korte gevecht op YouTube zijn miljoenen malen bekeken en Xu daagde direct daarna andere traditionele meesters uit voor een gevecht. Maar de MMA-vechter wist niet welke krachten hij losmaakte. De officiële Chinese vechtsportbond stelde in een verklaring dat hij de 'moraal van de vechtkunst' heeft geschonden. Het staatspersbureau Xinhua noemde hem 'een gek'. En veel Chinezen voelen zich diep beledigd door Xu's brute optreden. Zij wijzen erop dat tegenstanders in de traditionele stijlen elkaar respecteren - in plaats van ze bruut in elkaar te slaan. Xu heeft vanuit zijn onderduikadres een verklaring afgegeven, waarin hij zegt: "Ik heb alles verloren. Mensen begrijpen me niet. Ik vocht tegen fraude maar ben nu zelf het doelwit geworden". De Chinese vechtkunst bestaat uit honderden verschillende stijlen. Een van de oudste en bekendste is Shaolin kung fu, genoemd naar een boeddhistisch klooster. De monniken van dat klooster, opgericht in de vijfde eeuw, moesten zichzelf kunnen verdedigen in roerige tijden en zij ontwikkelden hun eigen vechtkunst. Die is waarschijnlijk beïnvloed door yoga - de eerste boeddhisten in China kwamen uit India - en door de militaire training die de monniken kregen.

Stijlen in Chinese vechtkunst Sommige stijlen van Chinese vechtkunst kopiëren de bewegingen van dieren, zoals de kraanvogel, de hond en de bidsprinkhaan, die bekendstaat om zijn onverschrokken aanvalstechniek. Andere zijn gebaseerd op een bewegingsleer, die bedoeld is om de gezondheid te bevorderen, zoals qi gong en tai chi. Traditionele Chinese vechtkunst is ook van grote invloed geweest op Japanse stijlen, zoals karate. Toen deze sport, net als judo, in de vorige eeuw wereldwijd populair werd, besloten de Chinese autoriteiten de stijlen onder een noemer te brengen - wushu - en die te promoten.

