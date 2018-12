Sportvrouw van het Jaar Suzanne Schulting is blij dat het niet altijd over sport hoeft te gaan

Suzanne Schulting blikt of bloost niet bij de opmerkingen die stylist Maik de Boer maakt op de rode loper van het Sportgala. “Wat zie jij er lekker uit zeg. Echt beautiful. Kijk die billen nou van dat kind.”

De 21-jarige shorttrackster, die woensdag werd gekozen tot Sportvrouw van het jaar, lacht beleefd. Ze bedankt voor het compliment. Haar vriend staat er wat ongemakkelijk naast en kijkt ernaar.

Het is de nieuwe realiteit van Suzanne Schulting. Op 22 februari 2018 verandert haar leven voorgoed als zij historisch shorttrackgoud wint op de Olympische Spelen in Pyeongchang op de 1000 meter. Sindsdien krijgt zij niet alleen vragen over haar sportieve carrière, maar ook over haar uiterlijk.

Schulting gaat dit jaar op ‘biecht’ in een aflevering van ‘biechten bitch’ van een programma op YouTube. Daarin wordt haar gevraagd of ze ooit in Playboy zou willen staan. De presentatrice wil ook even aan haar billen voelen. Dat mag. Schulting staat dit jaar halfnaakt in het magazine Helden. En ze krijgt een prijs voor haar achterwerk van mannenblad FHM.

De shorttrackster geniet van de aandacht. Ze vindt het fijn dat het niet altijd over sport hoeft te gaan.

Jurk

Maar niet alle sporters – en dan met name de sportvrouwen – zijn blij met die andere kant van de medaille. Wielrenster Anna van der Breggen, die het aflegt tegen Schulting in de strijd om de Jaap Eden Award, vertelde in een interview in NRC dat ze geen zin had om weer achteraf beoordeeld te worden op een jurk. Ze sloeg het feestje van NOC-NSF over en besloot op een trainingskamp in het buitenland te blijven. Als ze woensdag de Volkskrant had gelezen, had ze in ieder geval kunnen lezen dat haar vorige outfit niet had voldaan.

Op de sportpagina’s gaf stijlredacteur Cécile Narinx uitgebreid advies aan de sportvrouwen die van plan waren om naar het gala in concertzaal Afas Live in Amsterdam te gaan. Het uitzoeken van een jurk zou een ‘gekmakende foltering’ zijn voor de ‘godendochters die door intensief trainen dubbelgespierde armen, kuiten en dijen hebben’.

Een strapless jurk kan in ieder geval niet als je biceps hebt waar Popeye jaloers op zou worden, lezen we. Een andere tip: liever ook geen overdaad aan kant en inkepingen op spannende plekken. Anna van der Breggen had volgens Narinx, die vorige outfits onder de loep nam, in ieder geval een ‘ouwelijke jurk met een overdosis kant’ gedragen. Er zat wel een ‘fraaie haltertop’ op. Maartje Paumen had ‘moe haar’. Naomi van As had last van ‘kantoverdosis en beenpositioneringsissues’ en Ireen Wüst was ongemakkelijk geweest in een ‘te serieuze jurk met een ‘fantasieloos opgestoken coupe’.

Zo. Durf je spierballen daarna nog maar in een jurk te steken. Over de outfits van de mannen ging het niet. Zij dragen immers allemaal hetzelfde. Behalve Kjeld Nuis, die gekozen werd tot Sportman van het jaar. Hij ging langs bij de overbuurvrouw, die een zaak had in pakken. Hij draagt een pak met glitter en een kraag die boven zijn strik naar buiten wordt opengevouwen.

De één geniet van de rode loper, de ander neemt een sluiproute naar de zaal. Shorttracker Sjinkie Knegt meldt zich alleen op het hoekje, nog voor de glamourfotografen hem in de smiezen krijgen. Hij komt op krukken aan omdat hij vorige week een zware spierblessure opliep na een ongeluk met een vorkheftruck. Of hij de rest van de rode loper nog af gaat? Knegt: “Nee joh, hou op.”