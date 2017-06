Sporttalenten moeten op houtje-touwtjebasis de wereld over

Eline Rentier (21) schermster

Eline Rentier (21) had het plan deze zomer eens lekker in Nederland te blijven. Ze is al zo vaak weg, dat ze het wel fijn vond even thuis te zijn. Maar nu zitten de zomermaanden toch weer vol: ze plaatste zich voor het EK (waar ze 29ste werd), het WK en de Universiade.

De beste floretschermster van Nederland praat gedurende het schermseizoen bijna meer Engels dan Nederlands. Haar hobby is veranderd in topsport. En dat kost tienduizenden euro's per jaar.

Een artikel in Het Parool, getiteld 'Het WK? Ik mocht, maar kon de reis niet betalen', leverde haar privésponsors op. Daarvóór zocht ze zelf het geld bij elkaar. Ze maakte bijvoorbeeld een kalender om die vervolgens te verkopen, met mannelijke modellen in de achtergrond.

Na elk toernooi typt ze een verslag voor op Facebook en op haar website. Binnen twee weken had ze die site op eigen houtje gebouwd. Ze had geen zin om haar ideeën aan anderen uit te leggen. Zonde van de tijd en het geld. Kon ze maar beter zelf meteen goed doen.

Het is beknibbelen op kosten. Veel toernooien schermt ze zonder coach. Ze is er 'een soort Zwitserland', hoopt overal te kunnen aanschuiven. Is een fysio nodig, dan buurt ze even bij de Italianen. Zoekt ze iemand om mee op te warmen, dan trekt ze een Duitse concurrent aan haar arm.

Ideaal is dat niet. Een eigen fysio weet wat een schermster nodig heeft. Niet alleen even masseren, maar ook bepaalde spieren extra behandelen. Ze heeft het nodig, daar gelooft ze heilig in, daarom verzamelt ze nu voedingsdeskundigen en een personal trainer om zich heen.

Elk punt dat ze wint, waar ook ter wereld, is een stap dichter bij Tokio

Inmiddels staat ze net iets buiten de top-100 op de wereldranglijst. Maar dat zegt nog niet veel, drie jaar voor de Olympische Spelen in Tokio. Het gaat om ervaring, telkens een stapje beter worden. Bij haar tweede Grand Prix, in Long Beach, haalde ze de tweede dag. Ze werd er 52ste. "Dat was erg goed. Bedenk je: alle topschermers komen daar."

Reizen 'tot Parijs', dus alles in een straal van vijf uur, gaan per auto. Lange vliegreizen zijn een noodzakelijk kwaad. Met haar 1,86 meter zit ze toch wat opgevouwen in haar stoel. Niet ideaal voor een sporter. Eersteklas vliegen kan niet. Te duur. Om de twee uur loopt ze daarom een rondje. Praatje maken met de stewardessen en dan wat rekoefeningen doen achterin het vliegtuig.

Over tegenslag spreekt ze niet. Hoogstens is ze af en toe gefrustreerd. Ze houdt zich aan één gegeven vast: elk punt dat ze wint, waar ook ter wereld, is een stap dichter bij Tokio.

