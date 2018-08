Sportschool Basic-fit heeft last van warm weer

‘De lange periode met warm weer in mei en juni’ zat in de weg, laat de directie van het bedrijf weten in een verklaring bij de halfjaarresultaten. De keten van sportscholen opende in het eerste half jaar 44 nieuwe vestigingen, vooral in Frankrijk. Daar moeten klanten komen en dat viel toch een beetje tegen.

Basic-Fit heeft nu in totaal 565 sportscholen. Frankrijk is het belangrijkste land, wat betreft het aantal vestigingen (200). De omzet daar is 54 miljoen euro. In België haalt het bedrijf met 168 vestigingen de meeste omzet: 60,7 miljoen. Basic-Fit richt het vizier op Frankrijk omdat de afgelopen jaren in Nederland weinig groei was te halen. In Nederland heeft bijna iedere wijk wel een fitness-honk en is het werven van nieuwe klanten lastig. Het meeste budget voor marketing en voor nieuwe sportscholen gaat daarom naar de Franse markt. Na bijna dertig nieuwe Franse vestigingen in het eerste half jaar te hebben geopend, studeert het bedrijf op meer locaties.

Uitbreiden

Toch denkt Basis-Fit ook in Nederland aan uitbreiding. Zelfstandige sportscholen houden niet altijd het hoofd boven water en er zijn nog ‘witte vlekken’: buurten zonder fitness-hal op korte afstand. Het bedrijf kondigt aan dat er in het buitenland en in Nederland ‘nog 300 nieuwe vestigingen in de pijplijn’ zitten. Het bedrijf staat bekend als een ‘budgetclub’: sporten voor het minimumbedrag van een paar tientjes per maand, terwijl concurrenten vaak duurder zijn maar dan ook meer moeten bieden. De gemiddelde omzet per klant per maand is 19,26 euro. Groepslessen en fysiotherapie komen daar nog bovenop.

De omzet van Basic-Fit steeg in het eerste halfjaar met 22 procent tot 189,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 30 procent tot 56,3 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 6,1 miljoen euro, bijna een verdriedubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Behalve in de Benelux en Frankrijk heeft het bedrijf vestigingen in Spanje. De winst stopt Basic-Fit in het bedrijf, aandeelhouders krijgen geen dividend. Volgens de directie van Basic-Fit zijn zijn aandeelhouders vooral geïnteresseerd in rendement op langere termijn: alles wat zij nu op tafel leggen, verdienen zij later dubbel en dwars terug. Basic-Fit is ruim twee jaar genoteerd aan de Amsterdamse beurs. De waarde van het aandeel is sindsdien bijna verdubbeld.