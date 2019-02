Sportploeg van het jaar weer wereldkampioen op de teamsprint

Als we alles normaal doen, kunnen we eigenlijk niet verliezen. Het waren voorafgaand aan de WK baanwielrennen in Polen hoogdravende woorden van Jeffrey Hoogland, maar de baansprinter kreeg gisteravond wel gelijk. Samen met Roy van den Berg (30), Harrie Lavreysen (21) en ‘wissel’ ­Matthijs Büchli (26) pakte Hoogland (25) zijn tweede wereldtitel op de teamsprint op rij. De Nederlandse sportploeg van 2018 verpulverde de concurrentie.

Op de teamsprint trekt de starter zijn twee kompanen één ronde van 250 meter op gang. De nummer twee in de rij moet het tempo nog verder opvoeren, zodat de laatste pion uiteindelijk een ronde op volle snelheid kan rijden. Het is een van de spectaculairste onderdelen van het baanwiel­rennen en staat mondiaal hoog aangeschreven.

Vorig jaar zorgden de teamsprinters voor een stunt door in Apeldoorn voor het eerst dit onderdeel te winnen. Toen was die gouden medaille het kroonjuweel van een bijzonder toernooi met onder meer vijf gouden Nederlandse medailles en voor de mannensprinters de eerste gouden medaille sinds 2010.

Dit jaar is de titel vooral een bevestiging van de constante vorm van de Nederlandse baansprinters. Sinds Apeldoorn is Nederland ongeslagen gebleven. In Polen waren ze in zowel de kwalificatie, de eerste ronde (tegen de grote concurrent Groot-Brittannië) en de finale oppermachtig. Ze deden het beter dan normaal. Nooit was een team sneller op zeeniveau.

Zes renners, maar slechts vier plekken op de WK

Toch verrast die zegereeks wel. ­Nederland op de teamsprint lijkt ondanks de zegereeks nog steeds een beetje op het SBS-programma ‘Talenten zonder centen’. Het Nederlandse baanwielrennen heeft zeker ten ­opzichte van de concurrenten (met name de Britten) maar een beperkt budget. Het grote voordeel is dat er zes renners van wereldniveau zijn.

Zes renners, maar slechts vier plekken op de WK. Mede om die reden werd bijna twee weken geleden een testdag gehouden; een soort kwalificatietoernooi zoals bij het schaatsen, maar dan op een wielerbaan. Die dag leidde tot wat gemengde gevoelens. Vanwege de resultaten toen werd de ‘gouden starter van Apeldoorn’ Nils van ’t Hoenderdaal verrassend genoeg niet geselecteerd voor deze WK in Polen. Hij reed in drie ritten al die keren langzamer dan concurrent Roy van den Berg.

Zuur, vond Hoogland, in de finale de afmaker van het drietal. Hij en Van ’t Hoenderdaal zijn goede vrienden, rijden vaak met elkaar. Aan de andere kant reed Van den Berg op de EK in Glasgow in augustus wél mee in de gewonnen teamsprint. Zo vreemd was de opstelling van gisteravond dus ook weer niet. Bovendien wist Hoogland ook niet hoe je zonder testdag een team zou moeten ­selecteren. “We wilden wel het snelste team. En ja, Roy reed wel gewoon harder.”

Nederland reed veel te snel voor de concurrentie. Garanties op goed resultaat bij de Olympische Spelen zijn dat ondanks de euforie ­allerminst. Hoogland zei het voor de WK al. “Natuurlijk is de wereldtitel belangrijk, maar we kijken al naar ­Tokio. Ik ben dit jaar weer sterker en sneller geworden. Dat moet alleen nog beter volgend jaar.”

Zilver voor Kirsten Wild Kirsten Wild behaalde de eerste medaille voor Nederland op de WK in Polen. Op de ‘scratch’, tien kilometer met medailles voor de eerste drie aan de finish, werd Wild tweede. Een goed resultaat, maar niet voor Wild. Zij was de wereldkampioen van vorig jaar op dit niet-olympische onderdeel. De vrouwen werden in de teamsprint uitgeschakeld door Duitsland, ondanks een goede tijd. Dat was teleurstellend voor de vicewereldkampioen van vorig jaar.

