Sporters zoeken grenzen op, en een hersenschudding zou er een moeten zijn

Artsen in een ziekenhuis in het Amerikaanse Boston, dat gespecialiseerd is in hersenschuddingen, kwamen deze week met die conclusie naar buiten. De keeper was al op vakantie, maar werd voor de zekerheid toch naar het ziekenhuis gestuurd.

En wat zeiden de artsen? Nadat Karius in de tweede helft de schouder van Sergio Ramos tegen zijn hoofd had gekregen, zou de Duitse keeper niet meer precies hebben geweten 'waar objecten zich in de ruimte ophielden'. Dit kan ertoe geleid hebben dat Karius de twee blunders maakte die de finale beslisten in het voordeel van de Spaanse ploeg.

De dokters in Boston krijgen regelmatig bezoek van American footballspelers. In de populairste sport in Amerika is de hersenschudding bijna dagelijkse kost.

In het American football is het, gezien de vele spelonderbrekingen, makkelijk iemand te vervangen maar in de finale van de Champions League niet. Met drie wissels zijn voorzorgsmaatregelen niet echt nodig, en om het spel minuten stil te leggen gaat ook wat ver. Niet vreemd dus dat de diagnose over Karius pas dagen later werd gesteld.

Natuurlijk waren er fans die lol hadden om het bericht. De keeper was zó slecht, dat hij helemaal geen hersenschudding nodig had om te falen. Sommigen hoopten dat de wedstrijd overgespeeld moet worden. Helaas voor hen liet de Europese voetbalunie Uefa de zaak rusten.

Dementie of alzheimer Toch is het belangrijk om na te denken hoe spelers in bescherming kunnen worden genomen. Doorspelen met een hersenschudding is niet verstandig. Over langetermijneffecten van hersenschuddingen ontstaat langzaam maar zeker meer duidelijkheid. In het American football is aangetoond dat ongeveer 30 procent van alle spelers met hoofdletsel later dementie of alzheimer krijgt. Soms is het meteen helder dat er iets aan de hand is. Vorig jaar leverde wielrenner Toms Skujins live op televisie het bewijs waarom je met een hersenschudding niet op een fiets moet gaan zitten. In de Ronde van Californië vloog de Let in een afdaling tegen het asfalt, waarna hij wankelend probeerde weer op zijn fiets te stappen. De eerste keer mislukte dat. Hij hield zijn evenwicht niet en kukelde meteen om. De tweede keer slaagde hij wel en reed hij wonderwel nog enkele kilometers door. Pas toen de teamauto langszij kwam, werd hij gedwongen van zijn fiets te stappen. Het tekent wielrenners dat ze meteen weer door willen koersen. Maar Skujins' ploeggenoot Taylor Phinney, die eerder ook een hersenschudding had opgelopen, hielp hem van dat idee af. "Ik heb hem zoveel mogelijk geassisteerd en gezegd dat hij het echt rustig aan moet doen. Het kan lang duren voordat je bent hersteld", zei hij vorig jaar.

Niet aan de rekstok Over hoe lang herstel duurt, kan Epke Zonderland meepraten. Nederlands bekendste turner deed er twee jaar over om te herstellen van zijn hersenschudding, in combinatie met een holteontsteking. Hij zei destijds in Trouw: "Als ik later arts ben (wat hij inmiddels is, red.) zal ik mijn patiënten niet aanraden om aan de rekstok te hangen na een hersenschudding. Als topsporter zoek je toch de grens op." Skujins heeft in ieder geval geen last van kortetermijnproblemen. Drie weken geleden won hij in Californië een etappe in de ronde die hij het jaar daarvoor verdwaasd verliet. Er is nog hoop voor Karius op een sportieve revanche.