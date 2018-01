Sporters zijn opgelucht over het vertrek van Eurlings

Mart Tuitert, Nicolien Sauerbreij, Ellen van Langen en ga zo maar door. De lijst met prominente namen uit de sportwereld die opriepen tot een vertrek van IOC-lid Camiel Eurlings werd steeds langer.

Eurlings kwam onder vuur te liggen nadat hij zaterdag na 2,5 jaar zwijgen zijn excuses aanbood voor de mishandeling van zijn voormalige vriendin. De manier waarop hij dat deed, viel verkeerd. De publieke opinie keerde zich juist tegen hem.

Ellen van Langen schreef in haar column in De Telegraaf dat ze zijn spijtbetuiging ‘ontluisterend’ vond. “Eurlings was in ieder geval druk met een soort van spijt betuigen op een manier die, naast de mishandeling zelf, extra ontluisterend was. Op een kruiperige manier excuses maken in een poging toch op het pluche van het IOC te kunnen blijven zitten”, aldus Van Langen.

'Hij had al veel eerder moeten inzien dat zijn vertrek in het belang van de sport is' Jochem Uytdehaage

Er werd opgelucht gereageerd toen Eurlings vandaag besloot toch te stoppen. Voormalig topschaatser Jochem Uytdehaage zei dat hij blij is dat Eurlings nog voor de Winterspelen de knoop heeft doorgehakt. “Hij heeft ingezien dat zijn vertrek in het belang van de sport is. Dat had hij wat mij betreft al veel eerder moeten doen, maar ik ben wel blij dat hij het nu doet. Want deze discussie moet je niet hebben tijdens de Olympische Spelen.” Chiel Warners, voorzitter van de atletencommissie van sportkoepel NOC-NSF, is ook blij met het terugtreden van Eurlings. Warners noemde de excuses van Eurlings eerder een ‘stap in de goede richting’.

De sporters die volgende maand naar de Winterspelen in Pyeongchang reizen, hoeven zich nu niet ongemakkelijk te voelen als Eurlings vrolijk met ze mee wil feesten met een oranje sjaal om zijn nek. Hij zal er niet bij zijn.

