Sportbonden wikken en wegen: wel of niet naar Turkije afreizen

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zagen het al niet zitten. Een Europees kampioenschap mountainbiken in Istanbul, waar nog altijd de noodtoestand geldt na de mislukte staatsgreep van afgelopen zomer, daar had niemand trek in.

Nederland meldde zich ook af.

Daarop kon de Europese wielerbond maar één conclusie trekken: een toernooi organiseren op een plek waar de veiligheid voor atleten niet gegarandeerd kan worden en waar geen sterke deelnemers aan de start verschijnen, heeft weinig nut. Daarom wordt het evenement nu gehouden in het Italiaanse provincieplaatsje Darfo Boario Terme, waar de verplaatsing van een dokterspost het meest spannende item was dat de gemoederen in het dorp de afgelopen maand bezighield.

Harde uitspraken

Darfo Boario Terme is niet het enige plaatsje dat in korte tijd een evenement op poten moet zetten vanwege de onrustige situatie in Turkije. Vorig jaar maakte de bondscoach van de Nederlandse tafeltennissters Elena Timina zich ernstige zorgen over de aanstaande trip naar Istanbul voor het olympisch kwalificatietoernooi.

De bondscoach wilde het niet op haar geweten hebben dat één van haar speelsters iets zou overkomen

Timina wilde het niet op haar geweten hebben dat één van haar speelsters iets zou overkomen in de stad die het toneel was van bomaanslagen door IS-aanhangers. De Europese tafeltennisbond deelde die angst en verplaatste het evenement op stel en sprong naar Halmstad in Zweden, waar in korte tijd een wedstrijdhal klaar was gemaakt. Een week later dan gepland kon er toch gespeeld worden.

De Nederlandse turnploeg besloot in juli ook weg te blijven bij de internationale wedstrijd om de World Challenge Cup in het Turkse Mersin na de aanslagen op het vliegveld in Istanbul, waarbij 39 mensen om het leven kwamen. De Nederlandse turnbond KNGU wilde geen onnodige risico's lopen. Een dag later hoorden de turners dat hun vlucht toch al geannuleerd was.

De keiharde uitspraken van president Erdogan over Nederland en de diplomatieke crisis die daarop volgde, zet sportbonden voor een lastige keuze

De keiharde uitspraken van president Erdogan over Nederland en de diplomatieke crisis die daarop volgde, zet sportbonden voor een lastige keuze. Ze moeten wikken en wegen: wel of niet naar Turkije. Vorige maand stond er een play-off tussen de Nederlandse en Turkse tafeltennissers op het programma, maar Timina liet weer weten totaal geen trek te hebben op dit moment af te reizen naar Turkije.

De Europese bond vond aanvankelijk dat de speelsters gewoon konden gaan, omdat de Turkse bond had gezegd voor de veiligheid te zorgen. Timina reageerde daarop tegenover de NOS dat de Europese bondsmedewerkers van harte welkom waren om mee te gaan. Ze had nog wel een oranje trainingspak klaar liggen om samen mee over straat te gaan. Uiteindelijk werd er besloten om zowel de uit- als de thuiswedstrijd op dezelfde dag in Schiedam te spelen, waar Nederland twee keer van Turkije won.