Sportapp openbaart de looproutes en privégegevens van militairen

Via de sport- en fitnessapps op hun diensttelefoons wist onlineplatform De Correspondent hun looproutes en hun naam en adres te achterhalen. Daarmee zijn zij kwetsbaar voor actievoerders of terroristische groeperingen.

In een brief die minister Ank Bijleveld van defensie vandaag in allerijl naar de Tweede Kamer stuurde, benadrukt ze dat de militairen herhaaldelijk zijn gewaarschuwd voor dit risico. Defensie heeft alle sportapps van de diensttelefoons laten verwijderen. Waarom deze eerder wel geïnstalleerd konden worden, is een raadsel.

Privéfoto's De Correspondent wist in twee minuten via de geregistreerde hardlooprondjes de identiteit van vier Nederlandse militairen die jogden bij de Irakese basis in Erbil vast te stellen, net als hun huisadres en via op Facebook geplaatste privéfoto’s de samenstelling van hun gezin. Ook personeel op luchtmachtbasis Volkel liet via de gegevens van hun jogging-rondjes cruciale informatie achter. Hetzelfde geldt voor personeel dat in Mali diende, en omdat een analist van de militaire inlichtingendienst MIVD een sportapp op de hardloopband thuis gebruikte, werd ook zijn privéadres publiek. De man reageerde geschrokken toen medewerkers van De Correspondent hem daarmee bij zijn voordeur confronteerden. Uit een samenwerking met de internationale onderzoeksgroep Bellingcat blijkt dat ook medewerkers van buitenlandse inlichtingendiensten op hun hardlooprondjes met privéinformatie strooien. Via de sportapps werd de identiteit achterhaald van medewerkers van de Amerikaanse NSA en de Russische GRU. De Nederlandse AIVD en de Amerikaanse CIA lieten geen sporen achter.