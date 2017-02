Sporen van zenuwgas op gezicht vermoorde Kim Jong-nam

VX nerve agent is een chemisch wapen dat op de lijst van massavernietigingswapens van de Verenigde Naties staat. Kim Jong-nam overleed enkele uren nadat hij was aangevallen op het vliegveld van Kuala Lumpur, waar hij wachtte op een vlucht naar Macau. Het is niet duidelijk hoe de moordenaars het zenuwgas konden toebrengen zonder zelf last te krijgen. Eerder had de politie gezegd dat er een vloeistof op het gezicht van de halfbroer van de Koreaanse leider was gesmeerd. Een chemicus zegt tegen persbureau AP dat er mogelijk een capsule is gebruikt of een gemodificeerde vorm van het gif.



De Maleisische politie arresteerde twee vrouwen, een Vietnamese en een Indonesische, die zouden zijn betaald om de moord te plegen. Ze zouden na de aanval hun handen hebben gewassen, aldus de politie. Het slachtoffer zocht hulp van luchthavenpersoneel maar overleed voor hij naar het ziekenhuis was gebracht.

Noord-Koreaans nieuws Maleisische agenten zetten de Noord-Koreaanse ambassade in Kuala Lumpur af. © Getty Images De politie heeft acht Noord-Koreaanse verdachten op het oog. Een van de acht is opgepakt. Donderdag heeft Maleisië via Interpol een internationaal arrestatieverzoek gedaan voor vier andere Noord-Koreanen. Maleisische rechercheurs willen ook een medewerker van de Noord-Koreaanse ambassade ondervragen.



Het staatsnieuws in Noord-Korea berichtte donderdag voor het eerst over de zaak, zonder het slachtoffer bij naam en toenaam te noemen. Wel meldden door de overheid gecontroleerde media dat het Maleisisch onderzoek vol 'gaten en tegenstrijdigheden' zit. Kim Jong-nam woonde al jaren niet meer in het land waar zijn halfbroer dictator is.

