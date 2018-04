Spoorwegovergang gaat dicht? Stoppen, anders uit koers

Een spoorwegovergang hoort bij het wielrennen als een gat in de weg of een net wat hoge verkeersdrempel. Het is een integraal onderdeel van de sport. En dus zijn er regels voor. Wie voor een gesloten overweg staat, moet stoppen. Dat staat sinds 2005 beschreven in regel 2.3.034 in het officiële reglement van de internationale bond UCI.

Die regel gaf nog wat problemen. Want wat als de slagbomen niet al helemaal naar beneden zijn, maar nog naar beneden gaan? Dan valt er nog net door te rijden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Parijs-Roubaix in 2015. Een groot aantal renners glipte er destijds doorheen. Tussen de laatste renner die dat deed en de voorbijrazende TGV zat acht seconden.

De regels werden daarom begin 2006 aangescherpt. Ook voor neergaande spoorbomen moet worden gewacht. Op 1 januari van dit jaar werden de straffen voor het gevaarlijk oversteken van een spoorwegovergang nog verzwaard. Iemand die nu een sein of slagboom negeert, kan een maand uit koers worden gezet.

Uit koers

Op papier zijn de regels glashelder. Maar renners beslissen vaak anders, zeker als de koers eenmaal is begonnen. Gisteren in de Scheldeprijs reden 35 renners door, terwijl het rode waarschuwingslicht knipperde en de slagbomen daalden. De jury haalde het pak uit de wedstrijd.

Onder hen Dylan Groenewegen, vooraf een van de grote kanshebbers in een race die al sinds 2005 altijd in een massasprint eindigde. Hij mopperde na afloop bij de videoploeg van het AD aan dat als hij was gestopt, hij daar waarschijnlijk in zijn eentje had gestaan. Maar ja, nu mocht hij douchen in plaats van meesprinten.

Had Groenewegen het anders kunnen doen? Hij zat in een tweede pelotonnetje op zo’n vijftien seconden van de voorste groep, en probeerde het gat te dichten. De regels zeggen niet of in zo’n geval de wedstrijd moet worden stilgelegd. Dat is ‘aan de wedstrijdleiding’. Maar de regels moedigen stoppen in ieder geval ook niet aan.

Zo staat er: “Als een van de leiders de oversteek heeft gemaakt voor de overgang dicht gaat en de rest van de renners is opgehouden, dan wordt geen actie ondernomen en wordt de gesloten overgang als een race-incident gezien.” Dat kan lezen als een aanmoediging: wie er nog snel doorheen glipt, heeft voordeel.

Het is aan de jury om daarop te letten. Dat gebeurt niet altijd, maar het gebeurde gisteren wel in de Scheldeprijs, ook al werden daardoor favorieten uit de wedstrijd gezet (Groenewegen, en de Franse kampioen Démare). Hoe dan ook, Groenewegen had beter kunnen wachten.

De uiteindelijke winnaar zat er natuurlijk niet mee dat Groenewegen een uur eerder binnenkwam. Integendeel. De jonge Nederlander Fabio Jakobsen (21, Quick-Step) liet zien dat hij een groot talent is. De winnaar van Nokere Koerse eerder dit jaar, een niet al te grote maar wel bekende koers in Vlaanderen, boekte ‘zijn mooiste overwinning’ uit zijn carrière.