Spoor van vernieling in vier uur tijd

Geen treinen, geen vliegtuigen, tientallen geschaarde vrachtwagens, afgesloten wegen, rondvliegende daken en twee doden. Zo’n ontwrichtende storm, met windstoten van meer dan 140 kilometer per uur, maakt Nederland niet vaak mee.

“De storm die we nu hebben gehad behoort tot de zwaarste sinds het begin van de windmetingen, zo’n honderd jaar geleden”, zegt KNMI-woordvoerder Femke Goutbeek. In De Bilt werden windstoten van 122 kilometer per uur gemeten, waarmee op die plek het record van de januaristorm uit 1990 net niet is verbroken. Die storm wordt nog altijd beschouwd als een van de zwaarste van de laatste decennia. “Bijzonder is dat dit keer ook in het binnenland zware windstoten voortkwamen. Dat is vrij uitzonderlijk voor een westerstorm.”

© Louman & Friso

Het is te vroeg om nu al te zeggen dat deze storm niets met kli­maat­ver­an­de­ring te maken heeft

Door de zeer zware rukwinden ontstonden levensgevaarlijke situaties. In Enschede overleed een man nadat een boom zijn auto verpletterde. In Olst stierf een vrachtwagenbestuurder nadat hij uit zijn wagen was gestapt om een tak van de weg te halen. Juist op dat moment brak een andere tak af, die hem fataal werd. Ook vielen er gewonden.

De storm zorgde vooral voor fikse materiële schade. Zo zijn bij tientallen huizen complete daken weggeblazen. Het platte dak van een rij portiekwoningen in Rotterdam werd als karton losgerukt door de wind (zie video) en in Dordrecht waaiden de platte daken van zo’n tien huizen af. In Egmond aan Zee gingen de daken van vier woningen de lucht in.

Rond Arnhem kwamen huishoudens enige tijd zonder water te zitten doordat de wortels van omgewaaide bomen de ondergrondse waterleiding hadden vernield. En in Stadskanaal reed een buschauffeur het water in. Naar verwachting is er voor minstens 50 miljoen euro aan schade, schat het Verbond van Verzekeraars. De brancheorganisatie denkt vandaag een eerste echte raming van de schade te kunnen geven.