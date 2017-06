Sponsors laten theatergroep vallen om Trump-achtige Julius Caesar

Het stuk is onderdeel van de serie Shakespeare in the Park van The Public Theater. Iedere zomer worden klassieke stukken in Central Park gespeeld, vaak met bekende acteurs in de hoofdrollen. De kaartjes zijn gratis, hetgeen zorgt voor lange rijen in het park.



'Wat je politieke overtuiging ook mag zijn, de grove uitbeelding van Julius Caesar in het gratis Shakespeare in the Park-programma van deze zomer, komt niet overeen met de waarden van Delta', aldus een verklaring van de luchtvaartmaatschappij, die vindt dat het stuk 'de grenzen van de goede smaak' overschrijdt.



Bank of America wil niet meer financieel bijdragen aan dit specifieke stuk, aldus de bank. De geldkraan richting The Public Theater gaat echter niet helemaal dicht. De bank ondersteunt het theater al 11 jaar, zei een woordvoerder. Als de bank had geweten hoe het stuk zou worden opgevoerd, dan had Bank of America deze productie niet gesponsord.



The Public Theater is een belangrijke speler in de New Yorkse theaterwereld. Musicals Hair en A Chorus Line werden er ontwikkeld. De meest recente successen van de theatergroep zijn Fun Home en Hamilton. Artistiek directeur Oskar Eustis heeft de productie, door hem geregisserd, verdedigd. Hij weigert aanpassingen te doen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.