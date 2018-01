Sponsor wil wel op dat sporterslijf, met de Winterspelen op komst

Het moment van instappen is natuurlijk geen toeval. Nu de olympische sporters volop in het nieuws komen, is het voor geldschieters een mooie gelegenheid om een graantje mee te pikken van alle aandacht. Voor een relatief dubbeltje op de eerste rang zitten wil iedereen wel. Al zegt Tonzon op een vrij raadselachtige manier dat de overeenkomst, die tot juli 2018 loopt, 'waarschijnlijk wordt omgezet naar een verdere duurzame samenwerking'. Dat is dus geen zekerheid.

Lees verder na de advertentie

Holland Casino kreeg een paar maanden eerder door dat de Winterspelen op het programma stonden, maar in feite was het al te laat. Het gokbedrijf besloot eind juni om de Nederlandse bobsleeërs te steunen op hun route naar Pyeongchang. Kosten noch moeite werden gespaard om aandacht te trekken voor de olympische droom van de bobsleemannen, die na Sotsji 2014 geen cent meer kregen van sportkoepel NOC-NSF.

In een technische sport als bobslee is het onbegonnen werk om in acht maanden een team naar olympisch niveau te brengen.

Verlost van slaapmatje Met een nieuwe hoofdsponsor hoefden de atleten niet meer met een slaapmatje onder de arm naar karige hotels te reizen om een eenpersoonskamer met elkaar te delen. Ineens waren er de beste trainingsfaciliteiten en een gloednieuwe slee. Journalisten werden meegenomen op een reis naar de bobsleebaan in het Noorse Lillehammer, waar ze in de watten werden gelegd met een luxe diner met bijpassend wijnarrangement. Aan aandacht was geen gebrek. Maar voor de mannen was het sportief gezien al veel te laat. In een technische sport als bobslee is het onbegonnen werk om in acht maanden een team naar olympisch niveau te brengen. Zeker als de weg naar kwalificatie verloopt met veel tegenslagen, zoals een kapotte slee. Na bezoek van zo'n beetje alle landelijke kranten en een aantal televisiestations werd duidelijk dat de mannen het niet gingen halen. Dat maakt de toekomst voor piloot Ivo de Bruin en zijn collega's weer net zo onzeker als voorheen. Want Holland Casino zou de ploeg tot de Spelen steunen. Al zijn er plannen om langduriger te investeren in het bobsleeën, knopen zijn daar nog niet over doorgehakt. De sport zou erbij gebaat zijn als sponsoren iets eerder instappen dan acht maanden voorafgaand aan een toernooi dat een keer in de vier jaar wordt gehouden.