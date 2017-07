Spoedberaad VN over ruzie Tempelberg

Zweden, Egypte en Frankrijk hebben volgens diplomaten om spoedberaad in de VN-Veiligheidsraad gevraagd. "We moeten dringend bespreken hoe we de roep om de-escalatie in Jeruzalem kunnen steunen", zei de Zweedse VN-ambassadeur Carl Skau zaterdag.

Lees verder na de advertentie

Zaterdagnacht hebben Israëlische soldaten 25 Palestijnen opgepakt

In die stad heeft het geschil tussen Israël en Palestijnen over de toegang tot de Tempelberg voor de bloedigste taferelen in jaren gezorgd. Israël plaatste metaaldetectiepoortjes en camera's bij de toegang tot de Tempelberg, een plek die voor zowel joden als moslims heilig is. Op de Tempelberg bevinden zich zowel de Al-Aqsa-moskee en de Klaagmuur. De extra veiligheidsmaatregelen werden genomen naar aanleiding van een aanslag die half juli plaatsvond.

Woedend De Palestijnen zijn woedend over de extra bewaking. Bij de rellen die vrijdag uitbraken werden drie Palestijnen gedood. Op de Westelijke Jordaanoever viel een Palestijn een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever binnen en stak drie Israëlische burgers dood. De Palestijnen hebben wegens het geschil in Jeruzalem besloten alle contacten met Israël op te schorten Het Palestijnse ministerie van gezondheidszorg maakte gisteren bekend dat zaterdag buiten Jeruzalem tijdens een confrontatie nog een Palestijn om het leven is gekomen. Details werden niet gegeven. Het dodental zou daarmee in twee dagen op zeven zijn gekomen. Zaterdagnacht hebben Israëlische soldaten 25 Palestijnen opgepakt. Volgens het leger zouden de gearresteerden lid zijn van de Palestijnse beweging Hamas. Ook dirigeerde Israël gisteren extra troepen naar de bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijnen hebben wegens het geschil in Jeruzalem besloten alle contacten met Israël op te schorten totdat de strengste veiligheidsmaatregelen rond het heilige complex in de Oude Stad zijn teruggedraaid. Ook kapte de Palestijnse president Abbas de contacten met Israëlische autoriteiten over veiligheidskwesties op. Daardoor neemt het risico op escalatie van de spanningen verder toe. De Israëlische minister van defensie Avigdor Lieberman zei niet erg onder de indruk te zijn door het bevriezen van de contacten. Volgens de minister zouden die sowieso vooral in het belang van de Palestijnen zijn. Lieberman bekritiseerde Abbas bovendien omdat hij de Palestijn die drie Israëliërs doodstak niet veroordeelde.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.