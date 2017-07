Speuren naar MH370 leverde een schat aan informatie op

De wetenschappers hielden aan hun zoektocht namelijk harde schijven vol gegevens over, over een van de meest afgelegen delen van de oceaan. Ze waren de eersten die dit deel van de Indische Oceaan goed hebben bekeken met zulke geavanceerde sonar.

Het leverde waardevolle informatie op. Op de oceaanbodem, kilometers onder het wateroppervlak, troffen de onderzoekers bergen aan hoger dan de Mount Everest en honderden kilometers lange valleien. Ook hebben ze in kaart kunnen brengen waar precies breukzones en vulkanen liggen. Geologen zullen daar veel plezier aan beleven.

De data die deze week werd gepubliceerd door de Australische overheid draagt bovendien bij aan de kennis van het uiteenvallen van oercontinent Gondwanaland, 160 miljoen jaar geleden. Vissers weten dankzij de gegevens waar ze hun netten moeten uitgooien. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar dure vissoorten zoals de tonijn, die vooral leeft rond de onderzeese bergtoppen.

Mars, Venus en de maan

We weten weinig over de oceaanbodem: slechts vijf procent is in kaart gebracht. Dat is nog minder dan we weten over Mars, Venus en de maan. Het afgespeurde deel van de oceaan zal waarschijnlijk gedetailleerd verschijnen in systemen als Google Maps, alsof het om een drukbevolkte stad gaat. Voorheen kwamen de gegevens van satellieten.

Drie jaar geleden verdween een Boeing 777 van Malaysia Airlines vlak na het opstijgen van de radar. Het vliegtuig met 239 inzittenden, dat op weg was van Kuala Lumpur naar Peking, stortte op 8 maart 2014 neer. Het is nog altijd spoorloos. Er zijn brokstukken gevonden op het eiland La Réunion en in Mozambique, maar daaruit is niet af te leiden waar het vliegtuig precies is neergestort.

Het zoeken naar het wrak is sinds januari van dit jaar officieel gestaakt.