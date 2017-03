Spermaverspilling in Texas taboe

Wetsvoorstel nummer 4260 verbiedt ‘alle zaadlozingen buiten de vagina, of buiten een gezondheidscentrum of medische faciliteit’, op straffe van 100 dollar per overtreding. Als een man dit toch doet, wordt dat opgevat als ‘daad tegen een ongeboren kind’.

Farrars wet maakt geen kans, andere politici zien er niets in. Maar daar gaat het de Democrate ook niet om. Ze wil de strenge anti-abortuswetgeving in de staat aan de orde te stellen, en bewustwording creëren over de de manier waarop Texas vrouwen behandelt die zelf willen beslissen over hun zwangerschap.

Als we maatregelen nemen om het leven te beschermen, dan mogen we ook geen zaad verspillen Jessica Farrar, Texaanse politicus

Wie een abortus overweegt, moet eerst een betoog aanhoren over de morele implicaties, dan luisteren naar de hartslag van het embryo en foto’s van de vrucht bekijken.

En er komen regelmatig nieuwe regels bij. De laatste is een verplichte keuze voor de vrouw: moet het embryo worden gecremeerd of begraven? “Texas heeft veel te lang toegestaan dat de onschuldigsten worden weggegooid bij het dagelijkse afval”, zei senator Don Huffines die met dit plan kwam.

“Dat zette me aan het denken”, aldus Farrar. “Als we dit soort maatregelen nemen om het leven te beschermen, dan mogen we ook geen zaad verspillen.”

