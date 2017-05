Spermabank Arnhem gebruikt zaad donoren te vaak

Met het sperma van een van de donoren werden zelfs vijftig nakomelingen verwekt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de kliniek hiervoor in 2014 berispt, meldt de Volkskrant vandaag. De krant baseert zich op een vertrouwelijk rapport van de IGZ.

De overschrijding kwam aan het licht door een vraag van een donor in 2014. Bij vijftien donoren van Rijnstate bleek het geadviseerde aantal kinderen overschreden.

Rijnstate zou de richtlijn hebben genegeerd om bij vrouwen een tweede kind van dezelfde donor te verwekken. "Op verzoek van vrouwen die zaad van een donor hebben ontvangen, reserveren wij voor hen een hoeveelheid sperma van dezelfde donor, zodat zij eventueel later een tweede of derde kind van dezelfde donor kunnen krijgen", schrijft Rijnstate in een verklaring op de website. "Haar kinderen worden dan 100% broers of zussen, hetgeen voor de ontvangende vrouw of het paar belangrijk kan zijn."

"Vervelend en dom" Ook was het registratiesysteem niet goed op orde en niet ingericht op het bijhouden van meerdere nakomelingen van een donor bij dezelfde vrouw. In het systeem werden alleen de vrouwen geteld. "Vervelend en dom", noemde een woordvoerder dat vrijdagochtend op Radio 1. In de verklaring op de website zegt Rijnstate het systeem na de berisping in 2014 aangepast en verbeterd te hebben. De kans op onbedoelde schade, zoals relaties tussen nakomelingen van dezelfde donor, is volgens het ziekenhuis minimaal. Donoren en ontvangers zijn in 2014 geïnformeerd over de overschrijding. Niemand had er problemen mee, op één donor en één sperma ontvangende vrouw na. Zij hebben een zaak aangespannen tegen Rijnstate. Die zaak loopt nog.

