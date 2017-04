Spel ‘worst’ achterstevoren

Achtentachtig is ze, en nog woont ze met enige hulp zelfstandig, maar we vroegen ons af of ze niet meer zorg behoefde. Haar verschijning was steeds ijler geworden, het lopen achter haar rollator moeizamer, ze moest eraan herinnerd worden te drinken en te eten, ze leek steeds minder behoefte te hebben zich nog te voeden. Dus liet ze zich daarin aanmoedigen, zonder haar redelijk opgeruimde humeur te verliezen.

Klagen deed ze nauwelijks, of liever, dat reserveerde ze graag voor mijn zusje, haar enige dochter. Die had ook de test voor me uitgeprint en in de toelichting las ik dat ik bij de vragen geen hints mocht geven.

Welk jaar is het? 2014, schoot het uit haar.

Ze ging enigszins op haar hoede en ook een beetje beducht tegenover me aan tafel zitten, terwijl ik nog de tamelijk strenge instructies doorlas. Geen hints dus, en ook geen uitleg; als de vraag niet direct begrepen werd, gewoon de vraag herhalen.

Ik scande snel de vragen die kennelijk betrekking hadden op het besef van tijd, ruimte en taal.

Ze keek me nu verwachtingsvol aan. Oké, zei ik, de eerste vraag.

Welk jaar is het?

Ik slikte een verbluft ‘weet je het zeker’ in en vervolgde met: welk seizoen. Voorjaar, zei ze en om de een of andere reden vond ik het mooi dat ze niet lente zei. Welke maand is het.

April.

Welke datum?

Hier zweeg ze. Ik zag haar denken.

Ik mocht haar tien seconden geven.

Ik weet het niet, zei ze.

Weet u soms de datum? Er zijn zelfs mensen die leven in weeknummers, die komen van een andere planeet.

Ik zei naar waarheid dat ik het ook niet wist, en dat mocht niet van de instructie (het was niet de bedoeling een gesprek te beginnen, maar kom, het was mijn moeder) en ik voegde eraan toe dat ik ook rijp was voor deze test.

Moeiteloos noemde ze provincie en woonplaats, en toen moest ik haar vragen drie woorden te herhalen die ik ging opnoemen, en die woorden vervolgens even te onthouden. Ze keek even gepijnigd.

Appel, sleutel, tafel.

Ze herhaalde ze.

Er kwam een rekenopgave, ‘wilt u van honderd zeven aftrekken en van wat overblijft weer zeven aftrekken en zo doorgaan tot ik stop zeg?’ En daar ging ze naar 93, naar 86, naar 79, naar 72 en toen naar 66 en ik zei stop.

Test op leeftijd Best goed, vond ik, maar ik keek met enige vrees naar de volgende vraag: ‘wilt u het woord ‘worst’ achterstevoren spellen? Ik voelde het haperen in mijn eigen hoofd, die donkerte achter de t, en mijn moeder struikelde hier ook, maar herstelde zich snel. Knap, zei ik geheel tegen de instructie in. Toen moest ze de drie eerdere voorwerpen noemen. Lepel, appel, zei ze. Iets met een l. Ik glimlachte. Ja, iets met een l. Ik keek naar de test. Hij was uit 1975. Dus zelf al op leeftijd. Sleutel en tafel, zei ik haar voor. En rekende alles goed.

