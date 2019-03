Speelhal waar kleuter (4) verongelukte aangeklaagd voor dood door schuld

‘Gebruik van Fun Factory is geheel op eigen risico’. Die tekst staat bij de binnenspeeltuin in het Noord-Hollandse Grootebroek, waar op de laatste dag van 2015 de 4-jarige Maurycy verongelukte. Op justitie maakt de mededeling geen indruk. Het bedrijf achter de speelhal, de directeur en een medewerker worden vervolgd voor dood door schuld. Net als een begeleidster van de buitenschoolse opvang (bso) met wie de kleuter op pad was.

Lees verder na de advertentie

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de verdachten nalatigheid en een gebrek aan toezicht, bleek maandag tijdens de eerste zittingsdag. Maurycy viel zo’n drie meter naar beneden van een opblaasbaar klimtoestel dat helemaal niet geschikt was voor jonge kinderen. Ook lagen er aan de zijkant geen valmatten, waardoor hij op een harde vloer terecht kwam. Het jongetje overleed dagen later aan de gevolgen van ernstig hersenletsel.

De verdachten wezen vooral naar elkaars ver­ant­woor­de­lijk­he­den

Het mildste was de officier van justitie voor Petra K. (32) van de bso. Ze hoorde honderd uur werkstraf tegen zich eisen. K. had volgens het OM moeten inzien dat ze in de speelhal nooit in haar eentje op tien kinderen tussen de vier en zes jaar kon letten. Maar het is ook wrang dat ze als pedagogisch medewerker aansprakelijk wordt gesteld voor iets dat de werkgever beter had moeten regelen, zei de officier van justitie.

Certificaten ontbraken De directeur en de medewerker van Happy Days, waar Fun Factory een onderdeel van is, kregen er steviger van langs. Ze hebben er volgens het OM een potje van gemaakt. Nadat eerder in 2015 een kind van hetzelfde toestel viel, werd er niet ingegrepen. Toen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2013 constateerde dat verplichte certificaten en handleidingen voor speeltoestellen ontbraken, duurde het nog een jaar voordat er actie werd ondernomen. En toen de gebruiksaanwijzingen eenmaal binnen waren, werden die door de directeur en de medewerker in het verdachtenbankje, ongelezen in een map gestopt. Tegen directeur Lieuwe de J. (52) eiste justitie een werkstraf van 240 uur en tegen Jeroen S. (29), die volgens het OM de fatale dag de leiding had, 180 uur. Het bedrijf krijgt als het aan het OM ligt een boete van 20.000 euro. De verdachten zelf wezen vooral naar elkaar. Petra K. zei er vanuit te gaan dat zo’n speelhal de boel op orde heeft, de speelhal vindt weer dat bso zelf verantwoordelijk is voor het toezicht. Dinsdag komen hun advocaten aan het woord, maar dat de vervolging veel impact op de verdachten heeft, bleek maandag al uit de verklaringen. Dat medewerkers persoonlijk worden vervolgd vanwege het maken van fouten tijdens hun werk, is niet uniek. Hetzelfde gebeurde bijvoorbeeld bij de badmeesters van het zwembad waar in 2015 een Syrisch meisje verdronk tijdens schoolzwemmen. Ze kregen werkstraffen van zestig uur voor nalatigheid en het houden van onvoldoende toezicht. Opvallende afwezigen in de rechtszaal waren er ook: de organisatie van de buitenschoolse opvang trof een schikking met justitie en betaalde 39.000 euro aan de ouders van Maurycy en 1000 euro boete. En ook de NVWA liet steken vallen, aldus de officier van justitie, door het speeltoestel waar de kleuter vanaf viel in 2013 na controle niet direct te sluiten. Eerder dit jaar erkende de toezichthouder de eigen fouten al: ze gaan een schadevergoeding betalen aan de ouders.

Lees ook :