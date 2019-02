Speelgoedwinkel Intertoys failliet

De mogelijkheden daarvoor worden momenteel onderzocht. Intertoys - 's lands grootste speelgoedwinkelketen - vroeg ruim een week geleden uitstel van betaling aan. Het bedrijf kampt naar eigen zeggen met aanhoudende zware marktomstandigheden.

Intertoys, tot ruim een jaar geleden onderdeel van het Blokker-concern, had het al jaren moeilijk. Het grote probleem van de keten: het internet. Ongeveer de helft van al het speelgoed wordt via internet gekocht. In 2014 was dat nog een kwart. Het Blokker-concern investeerde veel te laat in internet, waardoor Intertoys marktaandeel verloor aan partijen als Bol.com. Ook prijsvechters als Kruidvat en Action zijn geduchte concurrenten van de speelgoedketen.

Winkels blijven open Concreet betekent het faillissement dat het bedrijf uitstaande schulden van voor de datum van het faillissement niet zal betalen. De curatoren richten zich nu op een einde van de onderneming, verkoop van de bezittingen en afwikkeling van de verplichtingen. Bij Intertoys werken 3200 werknemers verdeeld over 286 winkels en twee distributiecentra, samen goed voor 1600 voltijdbanen. Voor hen is collectief ontslag aangevraagd. Ook het servicekantoor in Amsterdam valt onder het faillissement De omzet van de keten bedroeg ongeveer 475 miljoen euro in 2017. Het bankroet geldt niet voor de winkels van ruim honderd franchisenemers in Nederland. Ook de Belgische activiteiten vallen buiten het faillissement. In België is Intertoys naar eigen zeggen in een vergevorderd stadium voor de verkoop van de Belgische Bart Smit-activiteiten. De verkoop kan op korte termijn worden afgerond.

