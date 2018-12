Speel nu de Trouw Pubquiz

Kunt u niet genoeg krijgen van quizzen? Kruip in de huid van etiquettespecialist Beatrijs Ritsema en speel ook onze Moderne Manierenquiz.

Hoeveel...?Spelers telt een basketbalteam?

Hoeveel...?Stampertjes zijn er in Pluk van de Petteflet?

Hoeveel...?Harry Potter-boeken schreef J.K. Rowling?

Hoeveel...?Landen grenzen er aan Italië?

Hoeveel...?Leden telt de Staten-Generaal?

Hoeveel...?Gulden was een daalder waard?

Wat was er eerst...

Wat was er eerst...

Wat was er eerst...

Noem de bedrijven, organisaties of producten die bij de volgende logo’s horen (1 punt per goed antwoord)

In welke landen betalen ze met de volgende munteenheden? (1 punt per goed antwoord)a. zlotyb. realc. shekeld. bahte. randf. lira

Met welk onderwerp houden de volgende deskundigen zich bezig? (1 punt per goed antwoord)a. ornitoloogb. entomoloogc. seismoloogd. etymolooge. oenoloog

Welke van de volgende zes sporten waren ooit olympische onderdelen? (1 punt per goed antwoord, 1 punt aftrek per fout antwoord (je kunt geen minpunten krijgen))

U ziet hier 5 face morphs van de Duitse digitale kunstenaar Gesichtermix, wiens specialiteit het is om van twee beroemde gezichten één te maken. De personen in kwestie komen uit de wereld van de film, muziek, sport en politiek. Aan wie behoren de gezichten toe die hier zijn gemixt? (1 punt per correct persoon)

Bij welk bedrijf horen de volgende reclameslogans? (1 punt per goed antwoord)a. Wat er ook gebeurtb. Voorsprong door techniekc. Een mooie gelegenheid om uit te gaand. Glasheldere. Daar word je wijzer vanf. Alles voor een glimlachg. Aandacht maakt alles mooierh. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd

Als je de leeftijden van Anja en Liselore bij elkaar optelt dan zijn ze samen 49 jaar. Anja is twee keer zo oud als Liselore was toen Anja zo oud was als Liselore nu is. Hoe oud zijn Anja en Liselore?

Wat is de hoofdstad van… (1 punt per goed antwoord)a. Canadab. Turkijec. Marokkod. Nieuw-Zeelande. Braziliëf. Australië

Er bestaan veel spreekwoorden en gezegden met een kleur erin. Noem de betekenis van de onderstaande kleuren. (1 punt per goed antwoord)a. Wat ben je als je groen ziet?b. Wat doe je als je paars van het latje haalt?c. Wat doe je nooit als je van de blauwe knoop bent?d. Wat heb je als iemand over je zegt: Rood met groen is boerenfatsoen?

Zet de volgende componisten op volgorde, van oud naar jong. Haydn, Schubert, Bach

U ziet hier zes vogels: een klapekster, scholekster, aalscholver, beflijster, waterhoen en meerkoet. Welke vogel hoort bij welke foto? (1 punt per goed antwoord)

Bij veel dieren bestaan er aparte benamingen voor mannetjes, vrouwtjes, jonkies, groepen en gecastreerde exemplaren. Hieronder vindt u van elke categorie één. Bij welk dier horen ze? (1 punt per goed antwoord)a. Een huiler is een jonge …b. Een woerd is een mannetjes …c. Een parlement is een groep …d. Een ooi is een vrouwtjes …e. Een barg (of borg) is een gecastreerd …

Zet de volgende protestantse kerkgenootschappen op volgorde van grootte (aantal leden), te beginnen met de grootste. (1 punt per juiste positionering)Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Wie zong(en) de volgende kerstliedjes? (1 punt per goed antwoord)a. Thank God It’s Christmasb. Eenzame kerstc. Do They Know It’s Christmas?d. Ik ben een kerstbale. White Christmas (oorspronkelijke versie)

U ziet hier vijf oude guldenbiljetten. Welke beroemde Nederlanders staan erop? (1 punt per goed antwoord, achternaam volstaat)