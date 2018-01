Spectaculaire stijging van toeristen in Nederland, maar spreiden lukt nog niet

Vooral Amsterdam klaagt over drukte en overlast die de leefbaarheid in de stad dreigen aan te tasten. Tegelijkertijd zijn er gebieden die extra bezoekers maar wat graag zien komen. Woensdag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over hoe toeristen beter over het land zijn te spreiden.

In 2017 kwamen er maar liefst 17,6 miljoen internationale bezoekers naar Nederland, zo meldt marketingbureau NBTC, dat verantwoordelijk is voor het internationaal promoten van Nederland als reisbestemming. Ten opzichte van 2016 is het aantal toeristen met 11 procent toegenomen, en voor dit jaar verwacht NBTC nog eens een stijging van 5 procent tot 18,5 miljoen internationale bezoekers.

De groei ligt daarmee veel hoger dan nog maar een paar jaar geleden werd verwacht. In 2014 voorspelde NBTC nog dat pas in 2020 het aantal van 16 miljoen buitenlandse toeristen bereikt zou worden. Dat aantal werd in 2016 al zo goed als gehaald. En de groei zet waarschijnlijk door: het toerismebureau van de Verenigde Naties, UNWTO, verwacht dat het wereldwijde aantal reizigers in 2030 met 50 procent toenemen ten opzichte van 2015. Voor Nederland zou eenzelfde groei leiden tot zo’n 21 miljoen bezoekers in 2030.

Om toeristen buiten de hoofdstad te krijgen, zullen gebieden eerst beter ontwikkeld moeten worden

Nederland als metropool Die groei biedt economische kansen, stelt NBTC voorafgaand aan de hoorzitting in het parlement, maar dan moeten de toeristen wel beter over het land gespreid worden. De afgelopen jaren is geprobeerd via marketing in het buitenland Nederland als metropool te presenteren. Omdat de afstanden tussen steden zo klein zijn zouden toeristen makkelijk te bewegen zijn om niet alléén in Amsterdam te verblijven. Die strategie werkt maar beperkt, stelt NBTC nu. Om toeristen buiten de hoofdstad te krijgen, zullen gebieden eerst beter ontwikkeld moeten worden. Op die manier kan toerisme bijdragen aan het nieuw leven inblazen van krimpgebieden, aldus NBTC.